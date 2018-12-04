Что «желтые жилеты» сделали с Францией

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80-летняя женщина погибла во французском Марселе после того, как в ходе протестов ей в лицо попала граната со слезоточивым газом. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источники.

Местная жительница скончалась в минувшее воскресенье. Она закрывала ставни своей квартиры, когда ее задело гранатой. По словам прокурора Марселя Ксавье Тарабо, женщина умерла вследствие «операционного шока». Ранее в результате массовых беспорядков погибли еще три человека.

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С 17 ноября во Франции идут протестные акции из-за роста цен на топливо. За последний год дизельное топливо в стране подорожало на 23%, бензин — на 15%. В начале текущего года власти повысили налог за литр дизельного топлива на 7,6 евроцента и на 3,9 евроцента за литр бензина. В январе 2019 года он вырастет еще на 6,5 и 2,9 евроцента соответственно. Чиновники считают, что такое положение побудит французов отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта или машин с электродвигателями, что улучшит экологическую ситуацию в стране.

Такие изменения не понравились многим французам —.они надели желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов и вышли на улицы городов с требованием отставки правительства и президента Франции Эммануэля Макрона.

Протестующие блокируют дороги, автозаправки и торговые комплексы. В первых акциях протеста приняли участие около 280 тыс. человек по всей стране. С тех пор они начали проходить каждый день, достигая пика по субботам.

1 декабря манифестации в центре Парижа переросли в массовые беспорядки. «Желтые жилеты» строили баррикады на Елисейских полях, ломали дорожные знаки, бросали в правоохранителей камни и сжигали покрышки.

В ответ полицейские использовали водометы и слезоточивый газ. Также были зафиксированы случаи вандализма — внутри Триумфальной арки был разгромлен музей, его экспонаты разбили и разрисовали краской. Протестующие оставили на монументе надписи с призывами отставки президента Макрона.

В результате субботних беспорядков были задержаны более 400 человек. Около 130 человек получили ранения, среди них 23 стража порядка. По данным парижской мэрии, ущерб от акций протеста 1 декабря составил свыше €3 млн.

Больше всего досталось Триумфальной арке. Урон архитектурному сооружению, по словам главы Центра национальных памятников Филиппа Белаваля, исчисляется сотнями тысяч евро. «Состояние Триумфальной арки не позволяет в настоящий момент открыть ее для посещения», — написал он в твиттере.

3 декабря сообщалось, что порядка 140 человек, которые были задержаны в Париже во время протестных мероприятий, предстали перед судом.

Во время освещения массовых протестов 1 декабря в Париже пострадали 12 журналистов телеканала RT. Они получили ранения от резиновых пуль, камней и слезоточивого газа. По словам главного редактора RT France Ксении Федоровой, один из журналистов «получил осколком снаряда в лицо», мужчине наложили швы. Его коллега была ранена в ногу, она обратилась больницу после прямых включений. Также сообщалось о травме ноги и отравлении слезоточивым газом, которое получила корреспондентка ВГТРК Дарья Григорова.

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В понедельник акции протеста во Франции продолжились. По данным газеты Le Figaro, в этот день «желтые жилеты» перекрыли подъезды к 11 хранилищам топлива нефтегазового концерна Total. Вследствие этого на ряде заправок была зафиксирована нехватка бензина и дизеля. Издание также отмечает, что участники протеста продолжают блокировать автомобильные магистрали по всей стране и выводить из строя дорожные камеры. Протестующие также устраивают акции у школ и лицеев, призывая молодых людей примкнуть к их движению.

Собственники магазинов и ресторанов, оказавшиеся в зоне активности манифестантов, заявили о спаде продаж на 20−70%. Серьезный урон получили заведения на Елисейских полях, некоторые из них были разгромлены и разграблены.

Во вторник, 4 декабря, французский премьер-министр Эдуар Филипп планирует принять в своей резиденции представителей «желтых жилетов». Местные СМИ подчеркивают, что по итогам переговоров премьер сделает заявление о мерах, которые правительство будет предпринимать, чтобы выйти из кризисной ситуации.

На следующий день, 5 декабря, в Национальном собрании пройдут дебаты, на которых также будет обсуждаться ситуация с акциями протеста во Франции. Этот же вопрос будет на повестке заседания Сената, которое пройдет в четверг, 6 декабря.

По данным опроса социологической службы Harris Interactive, который публикует телеканал RTL, 72% французов поддерживают протестное движение, требующее прекратить роста цен на автомобильное топливо.