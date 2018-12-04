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09:42 (мск), источник: Ведомости

Кремль подтвердил встречу Путина и Мадуро в Москве

Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, подтвердил сегодня «Интерфаксу» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. У лидеров стран запланированы переговоры, уточнил представитель Кремля.

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Источник: AP 2018

Сегодня ночью Мадуро объявил, что отбывает с визитом в Россию. «Мы сейчас вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы расширить и укрепить дипотношения и дружественные связи между нашими братскими странами», — написал он в Twitter.

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Президент Венесуэлы анонсировал «интенсивную и очень важную встречу с президентом Путиным», на которой будут рассматриваться как двусторонние вопросы, так и темы, касающиеся «строительства многополярного мира».

Двумя неделями раньше в столице Венесуэлы Каракасе побывал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Он обсуждал с Мадуро задержки в поставках нефти в счет погашения кредита, сообщал Reuters. Этот непубличный визит агентство расценило как один из «явных признаков напряжения между охваченной кризисом Венесуэлой и ее ключевым кредитором Россией».

С 2006 г. Россия и «Роснефть» выдали Венесуэле не менее $17 млрд кредитов. Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA постепенно погашает эти долги, но выполнению обязательств мешает экономический кризис. Добыча нефти в Венесуэле в этом году упала на 37% по сравнению с прошлым годом — до 1,17 млн баррелей в сутки. Инфляция в стране может достичь 1 300 000% уже в этом году.

Последняя личная встреча Путина с Мадуро прошла в Москве в октябре 2017 года.

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