Премьер Франции собирается ввести мораторий на повышение налогов на бензин

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Массовые протесты движения «желтых жилетов», которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября.

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Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин.

В ходе охвативших французскую столицу беспорядков были задержаны 412 человек, 133 получили ранения, в их числе 23 силовика.

Ожидается, что Филипп объявит о решениях исполнительных властей страны депутатам партии «Вперед, Республика» во вторник утром.

Мораторий будет действовать несколько месяцев и «должен сопровождаться другими мерами примирения», уточняет Франс Пресс.

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При этом телеканал BFMTV распространил информацию, что «желтые жилеты» отказались встречаться с Филиппом для обсуждения путей решения проблемы.