Премьер Франции собирается ввести мораторий на повышение налогов на бензин
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Массовые протесты движения «желтых жилетов», которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября.
Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин.
Ожидается, что Филипп объявит о решениях исполнительных властей страны депутатам партии «Вперед, Республика» во вторник утром.
Мораторий будет действовать несколько месяцев и «должен сопровождаться другими мерами примирения», уточняет Франс Пресс.
При этом телеканал BFMTV распространил информацию, что «желтые жилеты» отказались встречаться с Филиппом для обсуждения путей решения проблемы.
Массовые акции протеста во Франции парализовали движение, привели к грабежам, вандализму, а также смерти как минимум четырех человек. Читайте об этом в материале «Что “желтые жилеты” сделали с Францией».