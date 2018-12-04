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10:35 (мск), источник: РИА Новости

Премьер Франции собирается ввести мораторий на повышение налогов на бензин

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп собирается объявить о введении моратория на повышение налогов на бензин на фоне акций протестов «желтых жилетов», сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.

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19
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19
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Массовые протесты движения «желтых жилетов», которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября.

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Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин.

В ходе охвативших французскую столицу беспорядков были задержаны 412 человек, 133 получили ранения, в их числе 23 силовика.

Ожидается, что Филипп объявит о решениях исполнительных властей страны депутатам партии «Вперед, Республика» во вторник утром.

Мораторий будет действовать несколько месяцев и «должен сопровождаться другими мерами примирения», уточняет Франс Пресс.

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При этом телеканал BFMTV распространил информацию, что «желтые жилеты» отказались встречаться с Филиппом для обсуждения путей решения проблемы.

Массовые акции протеста во Франции парализовали движение, привели к грабежам, вандализму, а также смерти как минимум четырех человек. Читайте об этом в материале «Что “желтые жилеты” сделали с Францией».

Стены разрисованы, экспонаты разбиты: митингующие разгромили музей Триумфальной арки в Париже.

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