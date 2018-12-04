Польша оказалась бастионом защиты от России

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По ее словам, «Польша в этом регионе является своего рода бастионом защиты от российской агрессии». Дипломат указала, что Варшава должна оставаться фундаментом стабильности, поскольку Москва не откажется от различного рода провокаций.

«Мы должны опасаться экспансивных, агрессивных государств (…). И поскольку мы входим в НАТО, сильная Польша — это также более безопасные США», — сказала Мосбахер.

Посол также рассказала, что Вашингтон намерен оказывать поддержку инициативе «Троеморье» — объединению стран, расположенных у берегов Балтийского, Черного и Адриатического морей. По ее словам, «чем сильнее проект, тем лучше он сможет противостоять угрозам в регионе, безусловно, связанным с Россией», а это, в свою очередь, также отразится на США.

В ноябре Госдепартамент США одобрил проект продажи вооружения Польше на 655 миллионов долларов.