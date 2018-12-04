Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Срочное решение ЕСПЧ по украинским морякам РФ обойдет" - эксперт
Уникальный «Запорожец» продают всего за $4 900
Елена Малышева объяснила, почему ее диета такая дорогая
Ольга Орлова напугала фанатов излишней худобой
Как сделать ремонт, если бюджет ограничен: 7 примеров
Куда поехать на Новый год?Тройка маршрутов для недорогого автопутешествия
Елизавета Боярская показала заметно подросший живот накануне родов
Киркоров устроил грандиозный праздник в честь 7-летия дочки (фото)
Женщина выжила после «внутреннего обезглавливания»
Причины и последствия случайного секса: научный взгляд
Аршавин подтвердил завершение карьеры
Семья Роналду нашла лучшего футболиста мира
Кадыров отреагировал на решение Порошенко
Новый инцидент с иностранными судами у Керчи
Украинцы бегут из страны в "шоковом состоянии" - Тимошенко
Полицейские объяснили изнасилование дознавателя
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
Как сделать ремонт, если бюджет ограничен
Фоторепортажи
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
11:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Польша оказалась бастионом защиты от России

Польша стратегически крайне важна для глобальной стратегии американского президента Дональда Трампа. Об этом посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер рассказала в интервью Rzeczpospolita.

Наверх
Источник: Reuters

По ее словам, «Польша в этом регионе является своего рода бастионом защиты от российской агрессии». Дипломат указала, что Варшава должна оставаться фундаментом стабильности, поскольку Москва не откажется от различного рода провокаций.

Видео
НАТО: РФ виновна в сбое систем GPS во время тренировки войск

«Мы должны опасаться экспансивных, агрессивных государств (…). И поскольку мы входим в НАТО, сильная Польша — это также более безопасные США», — сказала Мосбахер.

Посол также рассказала, что Вашингтон намерен оказывать поддержку инициативе «Троеморье» — объединению стран, расположенных у берегов Балтийского, Черного и Адриатического морей. По ее словам, «чем сильнее проект, тем лучше он сможет противостоять угрозам в регионе, безусловно, связанным с Россией», а это, в свою очередь, также отразится на США.

В ноябре Госдепартамент США одобрил проект продажи вооружения Польше на 655 миллионов долларов.

В середине сентября президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон направить в республику больше американских войск. Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает возможность размещения в Польше постоянной американской базы. Базу предложили назвать «Форт Трамп», польские власти готовы потратить на ее создание миллиарды долларов. В ответ на это Россия пригрозила принять меры, чтобы нейтрализовать угрозу.

 Трамп обратился к России и Китаю
Путин пообещал помочь украинцам
Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2019 год
Во Франции введут мораторий на повышение цен на бензин
Выбрано худшее описание секса в литературе
В четырех регионах Сибири ожидаются морозы до минус 50
Китай и США могут поддержать рубль
НАСА сняло на видео самый опасный для Земли астероид
Тренер «Спартака»: Я доволен игрой Глушакова
Спорт
Черчесов: У Кокорина и Мамаева было время, чтобы сделать выводы Главный тренер сборной России ответил на вопрос о возможности возвращения игроков в большой футбол
Hi-Tech
10 удивительных новогодних товаров с AliExpress Праздник к нам приходит. Из Китая.
Авто
При покупке страховки россиян будет ждать «сюрприз» В России заработало бюро страховых историй: вся история клиента страховой компании хранится за последние 3 года
Кино
Барановская, Шпица и дети Виторгана на премьере «Щелкунчика» Звезды посетили специальный показ сказки с Кирой Найтли, Хелен Миррен и Сергеем Полуниным
Недвижимость
Жители Петербурга назвали худшие места в городе
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
В петербургском доме случайно нашли произведение искусства
Петербуржцев уличили в нелюбви к животным
Дети
Елизавета Боярская показала заметно подросший живот накануне родов Актриса поделилась редким «беременным» снимком
Леди
Что подарить мужчине на Новый год – 43 идеи Подарки родителям и лучшим подругам закуплены, осталось самое сложное – придумать, что подарить своему мужчине
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь