Дума приняла закон Яровой о борьбе с «колумбайн-сообществами»
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU — Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон о мерах противодействия сайтам, подстрекающим детей к самоубийству или преступлениям.
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU — Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон о мерах противодействия сайтам, подстрекающим детей к самоубийству или преступлениям.
Законом дополняется перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, включив в него информацию, побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью иных лиц, либо направленную на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий.
Согласно закону, основанием для включения информации в реестр запрещенных сайтов будет являться решение уполномоченного органа исполнительной власти в отношении распространяемой в интернете информации.
Закон сокращает срок, в течение которого владелец сайта, получивший от
По данным инициатора данного закона
«Мы как законодатели в данном случае даем нашим правоохранителям уже проверенный и эффективный инструмент не просто защиты, а упреждения совершения преступлений, потому что оперативность реагирования — это как раз невозможность вовлечения все большего и большего количества несовершеннолетних в любую преступную деятельность», — сказала Яровая.
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