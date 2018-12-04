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11:57 (мск), источник: Интерфакс

Дума приняла закон Яровой о борьбе с «колумбайн-сообществами»

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU — Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон о мерах противодействия сайтам, подстрекающим детей к самоубийству или преступлениям.

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Источник: РИА "Новости"

Законом дополняется перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, включив в него информацию, побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью иных лиц, либо направленную на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий.

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Согласно закону, основанием для включения информации в реестр запрещенных сайтов будет являться решение уполномоченного органа исполнительной власти в отношении распространяемой в интернете информации.

Закон сокращает срок, в течение которого владелец сайта, получивший от хостинг-провайдера информацию о включении сайта в реестр запрещенных сайтов, обязан удалить соответствующую интернет-страницу, а также срок, в течение которого хостинг-провайдер обязан ограничить доступ к таком сайту в случае бездействия владельца сайта. Сделать это нужно будет незамедлительно, а не в течение суток, как это предусмотрено сейчас.

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По данным инициатора данного закона вице-спикера Ирины Яровой, в 2017 году было заведено 200 уголовных дел в связи с вовлечением детей в «группы смерти» и «колумбайн-сообщества», заблокировано 1,5 тысячи сайтов и несколько сотен тысяч публикаций.

«Мы как законодатели в данном случае даем нашим правоохранителям уже проверенный и эффективный инструмент не просто защиты, а упреждения совершения преступлений, потому что оперативность реагирования — это как раз невозможность вовлечения все большего и большего количества несовершеннолетних в любую преступную деятельность», — сказала Яровая.

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