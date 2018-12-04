Смоленский горсовет назначил дату рассмотрения вопроса об отставке главы города

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 4 декабря, губернатор Смоленской области Алексей Островский встретится с парламентариями и объяснит, почему он вручил мэру Смоленска уведомление об отставке.

«Во второй половине дня встречусь с депутатами Смоленского городского Совета и объясню им причины своего решения по инициативе о необходимости отстранения главы Смоленска от занимаемой должности», — уточнил глава региона на своей странице в фейсбуке.