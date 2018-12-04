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12:24 (мск), источник: Daily Storm

Депутат Госдумы заявил, что телевидение «уродует души и сердца» детей и стариков

Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак призвал защитить россиян от влияния ТВ.

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Источник: Государственная Дума Федерального Собрания Российс

Защитить детей и пожилых людей от влияния российского телевидения предложил на заседании Госдумы депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак. Парламентарий выступил во время обсуждения законопроекта о блокировке в интернете информации, склоняющей несовершеннолетних к действиям, опасным для жизни или здоровья. Законопроект после этого был принят в окончательном, третьем чтении.

Давайте еще обратим внимание на наше телевидение. Вот где уродуют души и сердца нашего молодого поколения. И не только молодого поколения. Они не дают нашим ветеранам спокойно встречать свою старость.
Николай Рыжак
депутат Госдумы, цитата — агентство городских новостей «Москва»

Депутат заметил, что телевидение «переформатирует» сознание ветеранов и это «тоже очень опасно и недопустимо в обществе».

Госдума в ходе заседания 4 декабря приняла в третьем чтении закон о защите детей от опасной для жизни информации, по которому под блокировку попадают так называемые колумбайн-сообщества. Документом вводится новое основание для включения в реестр запрещенных ресурсов — наличие информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья, либо для жизни или здоровья других людей.

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