Депутат Госдумы заявил, что телевидение «уродует души и сердца» детей и стариков
Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак призвал защитить россиян от влияния ТВ.
Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак призвал защитить россиян от влияния ТВ.
Защитить детей и пожилых людей от влияния российского телевидения предложил на заседании Госдумы депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак. Парламентарий выступил во время обсуждения законопроекта о блокировке в интернете информации, склоняющей несовершеннолетних к действиям, опасным для жизни или здоровья. Законопроект после этого был принят в окончательном, третьем чтении.
Давайте еще обратим внимание на наше телевидение. Вот где уродуют души и сердца нашего молодого поколения. И не только молодого поколения. Они не дают нашим ветеранам спокойно встречать свою старость.
Депутат заметил, что телевидение «переформатирует» сознание ветеранов и это «тоже очень опасно и недопустимо в обществе».
Госдума в ходе заседания 4 декабря приняла в третьем чтении закон о защите детей от опасной для жизни информации, по которому под блокировку попадают так называемые