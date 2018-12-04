Депутат Госдумы заявил, что телевидение «уродует души и сердца» детей и стариков

Источник: Государственная Дума Федерального Собрания Российс

Защитить детей и пожилых людей от влияния российского телевидения предложил на заседании Госдумы депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак. Парламентарий выступил во время обсуждения законопроекта о блокировке в интернете информации, склоняющей несовершеннолетних к действиям, опасным для жизни или здоровья. Законопроект после этого был принят в окончательном, третьем чтении.

Давайте еще обратим внимание на наше телевидение. Вот где уродуют души и сердца нашего молодого поколения. И не только молодого поколения. Они не дают нашим ветеранам спокойно встречать свою старость. Николай Рыжак депутат Госдумы, цитата — агентство городских новостей «Москва»

Депутат заметил, что телевидение «переформатирует» сознание ветеранов и это «тоже очень опасно и недопустимо в обществе».