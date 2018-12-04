Тверским чиновникам подали поезд до храма
Губернатор Игорь Руденя свозил своих подчиненных на литургию патриарха.
Губернатор Игорь Руденя свозил своих подчиненных на литургию патриарха.
Почти 200 тверских чиновников и депутатов 4 декабря съездили на божественную литургию патриарха Кирилла, посвященную 700-летию подвига князя Михаила Тверского. Отказаться от поездки было нельзя, несмотря на отношение к вере или принадлежность к конфессии. Сама литургия должна была состояться в Твери, но к этому времени не успели восстановить
Рано утром 4 декабря почти 200 чиновников и депутатов Тверской области на специально заказанной «Ласточке» уехали в Москву на божественную литургию патриарха Кирилла в Успенском соборе Кремля.
Поездку организовало правительство региона, она была включена в план работы чиновников, отказы от нее или замены не допускались. На литургию на «Ласточке» поехали заместители губернатора, министры, спикер и депутаты областного парламента, главы районов, председатель избиркома, уполномоченный по правам предпринимателей.
Поездка на литургию была обязательной, независимо от отношения к вере и принадлежности к конфессии.
Патриарх Кирилл отслужил литургию, посвященную князю Михаилу Тверскому. 5 декабря в Твери, в Москве и Севастополе празднуют 700-летие подвига князя: в 1318 году Михаил Ярославич был убит в Орде. Во время служения патриарх Кирилл передал частицу мощей князя, утерянных во время взрыва основанного Михаилом Тверским
Планировалось, что передача мощей и божественная литургия состоится в
Ради поездки тверских чиновников была отменена утренняя клинская электричка до Москвы. В
Политолог Константин Калачев прокомментировал «Ъ», что «осталось устраивать коллективные молебны чиновников о наполнении бюджета и против коммунальных аварий»:
Даже шутить над этим уже не хочется. Значительная часть избирателей просто покрутит пальцем у виска. Вера — дело интимное.
Господин Калачев добавил, что в этой ситуации интересно, как на подобные поездки смотрят федеральные власти. «С учетом их всеобщей воцерковленности понимают ли, что это уже перебор?» — задается вопросом эксперт. Политолог Аббас Галлямов считает, что консервативная часть избирателей воспримет новость равнодушно, а
Алексей Полухин, Тверь