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14:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Тверским чиновникам подали поезд до храма

Губернатор Игорь Руденя свозил своих подчиненных на литургию патриарха.

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Источник: Пресс-служба правительства Тверской области

Почти 200 тверских чиновников и депутатов 4 декабря съездили на божественную литургию патриарха Кирилла, посвященную 700-летию подвига князя Михаила Тверского. Отказаться от поездки было нельзя, несмотря на отношение к вере или принадлежность к конфессии. Сама литургия должна была состояться в Твери, но к этому времени не успели восстановить Спасо-Преображенский собор, основанный князем. По мнению политологов, подобные поездки отдаляют власть от избирателей.

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Рано утром 4 декабря почти 200 чиновников и депутатов Тверской области на специально заказанной «Ласточке» уехали в Москву на божественную литургию патриарха Кирилла в Успенском соборе Кремля.

Поездку организовало правительство региона, она была включена в план работы чиновников, отказы от нее или замены не допускались. На литургию на «Ласточке» поехали заместители губернатора, министры, спикер и депутаты областного парламента, главы районов, председатель избиркома, уполномоченный по правам предпринимателей.

Поездка на литургию была обязательной, независимо от отношения к вере и принадлежности к конфессии.

В зале ожидания тверского вокзала была организована регистрация на «Ласточку». Сам губернатор Игорь Руденя поехал в Москву отдельно на служебном автомобиле.

Патриарх Кирилл отслужил литургию, посвященную князю Михаилу Тверскому. 5 декабря в Твери, в Москве и Севастополе празднуют 700-летие подвига князя: в 1318 году Михаил Ярославич был убит в Орде. Во время служения патриарх Кирилл передал частицу мощей князя, утерянных во время взрыва основанного Михаилом Тверским Спасо-Преображенского собора в 1935 году. Мощи обнаружили в апреле 2018 года в Москве.

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Планировалось, что передача мощей и божественная литургия состоится в Спасо-Преображенском соборе, но его не успели полностью восстановить. Завтра, 5 декабря, в нем состоится служение, но проведет его митрополит Тверской и Кашинский Савва.

Ради поездки тверских чиновников была отменена утренняя клинская электричка до Москвы. В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании объяснили отмену техническими причинами. В пресс-службе правительства Тверской области не смогли оперативно объяснить, с чем связана столь крупная и представительная делегация.

Политолог Константин Калачев прокомментировал «Ъ», что «осталось устраивать коллективные молебны чиновников о наполнении бюджета и против коммунальных аварий»:

Даже шутить над этим уже не хочется. Значительная часть избирателей просто покрутит пальцем у виска. Вера — дело интимное.

Господин Калачев добавил, что в этой ситуации интересно, как на подобные поездки смотрят федеральные власти. «С учетом их всеобщей воцерковленности понимают ли, что это уже перебор?» — задается вопросом эксперт. Политолог Аббас Галлямов считает, что консервативная часть избирателей воспримет новость равнодушно, а оппозиционно-настроенная возмутится по поводу того, кто оплачивал поездку, и по поводу «насаждения властями мракобесия». «В целом ощущения, что власть живет своей повесткой, оторванной от повестки простых людей, усилятся», — полагает политолог.

Алексей Полухин, Тверь

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