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17:06 (мск), источник: ТАСС

Общественный совет Минобороны может обсудить вопрос членства Брилева в декабре

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Устав Общественного совета при Министерстве обороны РФ не запрещает иметь двойное гражданство членам объединения, однако вопрос о членстве журналиста Сергея Брилева в связи с наличием у него гражданства Великобритании может быть поднят на очередном заседании совета в декабре.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» во вторник сообщил председатель Общественного совета при Минобороны РФ Павел Гусев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО не исключил, что Брилев, возможно, должен будет покинуть Общественный совет при Министерстве обороны РФ в связи с наличием у него гражданства Великобритании.

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«О том, что у него второе гражданство, узнали сравнительно недавно. У нас в конце декабря будет заседание. Если в повестке дня в “разном” это будет стоять, мы его, конечно, обсудим. Но дело в том, что в уставе и в положении общественного совета есть фраза такая — может членом Общественного совета при обороне быть гражданин Российской Федерации. Брилев является гражданином Российской Федерации. Там нет слова, что при этом кто-то не должен являться гражданином какой-либо другой страны», — сказал он.

Согласно официальному сайту военного ведомства, одна из основных задач Общественного совета при Минобороны — привлечение граждан и общественных объединений к формированию государственной политики в области обороны и ее реализации, выдвижению и поддержке гражданских инициатив, направленных на защиту конституционных прав, свобод и законных интересов граждан в рамках осуществления гражданского контроля деятельности Минобороны России.

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