Общественный совет Минобороны может обсудить вопрос членства Брилева в декабре

«О том, что у него второе гражданство, узнали сравнительно недавно. У нас в конце декабря будет заседание. Если в повестке дня в “разном” это будет стоять, мы его, конечно, обсудим. Но дело в том, что в уставе и в положении общественного совета есть фраза такая — может членом Общественного совета при обороне быть гражданин Российской Федерации. Брилев является гражданином Российской Федерации. Там нет слова, что при этом кто-то не должен являться гражданином какой-либо другой страны», — сказал он.