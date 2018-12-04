В городской думе не смогли разыскать путешествующего депутата Сергея Каргина

«Якобы от него в думу приходили странным образом доставленные заявления о сложении депутатских полномочий. Можно сказать, голубиной почтой их доставили или, как у Гарри Поттера — сова принесла. Мы его искали, звонили, пытаясь выяснить, действительно ли хочет выйти из депутатов: для этого надо лично явиться и написать заявление, хотя бы на заседании городской думы показаться. Но телефон Сергея Каргина не отвечает, отключен. Родители утверждают, что он уехал путешествовать», — отметил спикер.



Напомним, в 2015 году Сергей Каргин избрался в городскую думу, будучи однофамильцем предпринимателя Дмитрия Каргина, чьи автобусы работали на популярном городском маршруте Т-71. Частный перевозчик, собиравший большие протестные митинги в Сормово, проиграл выборы на 21-м избирательном округе неизвестному кандитату-спойлеру.



Иван Сергеев