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16:25 (мск), источник: Коммерсантъ

В городской думе не смогли разыскать путешествующего депутата Сергея Каргина

Председатель думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин сообщил журналистам, что аппарату так и не удалось отыскать 27-летнего депутата Сергея Каргина, который с декабря 2017 года не появляется на заседаниях и никак не участвует в работе городского парламента.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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«Якобы от него в думу приходили странным образом доставленные заявления о сложении депутатских полномочий. Можно сказать, голубиной почтой их доставили или, как у Гарри Поттера — сова принесла. Мы его искали, звонили, пытаясь выяснить, действительно ли хочет выйти из депутатов: для этого надо лично явиться и написать заявление, хотя бы на заседании городской думы показаться. Но телефон Сергея Каргина не отвечает, отключен. Родители утверждают, что он уехал путешествовать», — отметил спикер.

Напомним, в 2015 году Сергей Каргин избрался в городскую думу, будучи однофамильцем предпринимателя Дмитрия Каргина, чьи автобусы работали на популярном городском маршруте Т-71. Частный перевозчик, собиравший большие протестные митинги в Сормово, проиграл выборы на 21-м избирательном округе неизвестному кандитату-спойлеру.

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