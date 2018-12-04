Власти Франции пошли на уступки «желтым жилетам»
ПАРИЖ, 4 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские власти ввели полугодовой мораторий на рост топливных налогов на фоне охвативших страну протестов.
ПАРИЖ, 4 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские власти ввели полугодовой мораторий на рост топливных налогов на фоне охвативших страну протестов.
«Насилие должно прекратиться. Мы с президентом республики (Эммануэлем Макроном) приняли следующее решение. Три налоговых меры, которые должны были войти в силу с 1 января… После проведения консультаций сроком на шесть месяцев я замораживаю эти налоговые меры, которые не будут приняты без обсуждения со всеми сторонами», — заявил глава правительства Эдуар Филипп в эфире французских телеканалов.
Он подчеркнул, что «никакие налоги не могут ставить под угрозу единство нации».
В число мер, на которые наложен мораторий, попали, в частности, рост цен на топливо, сопоставление налогов на бензин и на дизельное топливо.
Именно планировавшееся с 1 января изменение налога на топливо и спровоцировало волну масштабных протестов «желтых жилетов», охватившую всю страну.
Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. Полиция задержала 412 человек, 133 получили ранения, в их числе 23 силовика.
Массовые акции протеста во Франции парализовали движение, привели к грабежам, вандализму, а также смерти как минимум четырех человек. Читайте об этом в материале «Что “желтые жилеты” сделали с Францией».