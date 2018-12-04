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17:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Порошенко назвал задержанных в России моряков военнопленными

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с семьями задержанных Россией украинских моряков заявил, что Москва не имеет права судить их, потому что они являются военнопленными.

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Источник: Reuters

«Не российским неправедным судом судить наших ребят! Они по статусу, по Женевской конвенции, являются военнопленными и не подсудны ни одному кремлевскому суду. Почему? Там нет ни правды, ни справедливости, ни закона», — приводятся слова господина Порошенко в его официальном Twitter.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе украинские корабли вместе с 24 членами экипажей. ФСБ утверждает, что они пересекли временно закрытую российскую границу. В связи с инцидентом в Керченском проливе власти Украины ввели военное положение в 10 регионах и запретили российским мужчинам от 16 до 60 лет въезжать на территорию страны. Россия решила не вводить ответных ограничений.

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Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
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