Порошенко назвал задержанных в России моряков военнопленными
Президент Украины Петр Порошенко на встрече с семьями задержанных Россией украинских моряков заявил, что Москва не имеет права судить их, потому что они являются военнопленными.
Президент Украины Петр Порошенко на встрече с семьями задержанных Россией украинских моряков заявил, что Москва не имеет права судить их, потому что они являются военнопленными.
«Не российским неправедным судом судить наших ребят! Они по статусу, по Женевской конвенции, являются военнопленными и не подсудны ни одному кремлевскому суду. Почему? Там нет ни правды, ни справедливости, ни закона», — приводятся слова господина Порошенко в его официальном Twitter.
Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе украинские корабли вместе с 24 членами экипажей. ФСБ утверждает, что они пересекли временно закрытую российскую границу. В связи с инцидентом в Керченском проливе власти Украины ввели военное положение в 10 регионах и запретили российским мужчинам от 16 до 60 лет въезжать на территорию страны. Россия решила не вводить ответных ограничений.
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