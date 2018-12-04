Порошенко назвал задержанных в России моряков военнопленными

«Не российским неправедным судом судить наших ребят! Они по статусу, по Женевской конвенции, являются военнопленными и не подсудны ни одному кремлевскому суду. Почему? Там нет ни правды, ни справедливости, ни закона», — приводятся слова господина Порошенко в его официальном Twitter.