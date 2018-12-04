Церковь стала объектом обысков

В Житомирской и Овручской епархиях Украинской православной церкви Московского патриархата проходят обыски. В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что уже проведены «восемь обысков в религиозных учреждениях, местах проживания отдельных представителей епархий и в киевском издательстве, которое изготавливало печатную продукцию по заказу УПЦ МП».

Эти следственные действия, по заявлению спецслужбы, связаны с уголовным производством по ст. 161 украинского уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Наказание предусматривает до пяти лет тюрьмы.

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«В рамках этого дела следователи пытаются находить и изымать литературу, которая разъясняет священникам, как им относиться к вопросам АТО (антитеррористической операции.— “Ъ”) и событиям в Донбассе», — сказал «Ъ» собеседник, близкий к киевской митрополии УПЦ МП. По его словам, в доме у наместника лавры владыки Павла и в Киево-Печерской лавре пытаются найти эту «подрывную литературу».

В то же время митрополит Павел в беседе с «Ъ» заявил, что этими обысками оказывается давление на Украинскую православную церковь. По его словам, в XXI веке происходит то же, что в XX, — гонения на церковь.

Глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев сказал «Ъ», что церковный вопрос стал вопросом политическим: «Московская церковь, по словам президента Украины, должна покинуть пределы страны. Тут должна появиться новая автокефальная церковь — для нее-то и расчищается площадка».