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18:44 (мск), источник: Ведомости

Кремль рассчитывает помириться с Грецией после шпионского скандала

В Кремле рассчитывают, что визит в Москву премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, запланированный на 7 декабря, завершит «нетипичный период» в российско-греческих отношениях. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

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Источник: Reuters

«Сложившая ситуация вызывает озабоченность, поскольку таких сбоев давно мы не наблюдали в наших отношениях. Досадно, что в этом году предполагалось провести торжественные мероприятия, которые должны были быть посвящены 25-летию подписания договора о дружбе и сотрудничестве, а также мероприятия, которыми должно было быть отмечено 190-летие установления дипломатических отношений», — сказал Ушаков.

По его словам, Ципраса ожидают переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В последний раз политики встречались больше года назад, в мае 2017 г., после в отношениях между странами наступил «нетипичный период», напомнил Ушаков.
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Возобновление контактов между Москвой и Афинами Ушаков считает победой мудрости: «Слава богу, что обе стороны проявили мудрость и решили в конце гола провести визит в Россию премьер-министра Ципраса и тем самым закончить такой нетипичный период в наших отношениях. Предпосылки к этому есть».

По словам Ушакова, 5 декабря состоится заседание российско-греческой межправительственной комиссии, которое с российской стороны возглавит министр транспорта Евгений Дитрих. На заседании предполагается «в деловом ключе» обсудить возникшие проблемы, в частности, в сфере экономики, политики и гуманитарной сфере, уточнил Ушаков.

Кризис в отношениях России и Греции был связан с высылкой в июле 2018 г. двух действующих и запретом на въезд двум бывшим российским дипломатам. Россия ответила зеркально, выслав представителей Греции. В сентябре 2018 г. был отменен запланированный ранее официальный визит в Афины министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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