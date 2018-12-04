Кремль рассчитывает помириться с Грецией после шпионского скандала
В Кремле рассчитывают, что визит в Москву
В Кремле рассчитывают, что визит в Москву
«Сложившая ситуация вызывает озабоченность, поскольку таких сбоев давно мы не наблюдали в наших отношениях. Досадно, что в этом году предполагалось провести торжественные мероприятия, которые должны были быть посвящены 25-летию подписания договора о дружбе и сотрудничестве, а также мероприятия, которыми должно было быть отмечено 190-летие установления дипломатических отношений», — сказал Ушаков.
Возобновление контактов между Москвой и Афинами Ушаков считает победой мудрости: «Слава богу, что обе стороны проявили мудрость и решили в конце гола провести визит в Россию
По словам Ушакова, 5 декабря состоится заседание
Кризис в отношениях России и Греции был связан с высылкой в июле 2018 г. двух действующих и запретом на въезд двум бывшим российским дипломатам. Россия ответила зеркально, выслав представителей Греции. В сентябре 2018 г. был отменен запланированный ранее официальный визит в Афины министра иностранных дел России Сергея Лаврова.