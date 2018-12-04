Кремль рассчитывает помириться с Грецией после шпионского скандала

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«Сложившая ситуация вызывает озабоченность, поскольку таких сбоев давно мы не наблюдали в наших отношениях. Досадно, что в этом году предполагалось провести торжественные мероприятия, которые должны были быть посвящены 25-летию подписания договора о дружбе и сотрудничестве, а также мероприятия, которыми должно было быть отмечено 190-летие установления дипломатических отношений», — сказал Ушаков.

По его словам, Ципраса ожидают переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В последний раз политики встречались больше года назад, в мае 2017 г., после в отношениях между странами наступил «нетипичный период», напомнил Ушаков.

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Возобновление контактов между Москвой и Афинами Ушаков считает победой мудрости: «Слава богу, что обе стороны проявили мудрость и решили в конце гола провести визит в Россию премьер-министра Ципраса и тем самым закончить такой нетипичный период в наших отношениях. Предпосылки к этому есть».

По словам Ушакова, 5 декабря состоится заседание российско-греческой межправительственной комиссии, которое с российской стороны возглавит министр транспорта Евгений Дитрих. На заседании предполагается «в деловом ключе» обсудить возникшие проблемы, в частности, в сфере экономики, политики и гуманитарной сфере, уточнил Ушаков.