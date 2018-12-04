Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет, если смешать шпица и хаски? Вы должны это увидеть
Пьяный водитель уснул за рулём, когда ехал на автопилоте
Если ребенок родился в декабре: 5 удивительных фактов
Ходченкова пришла на презентацию в «огненном» платье
Как сделать ремонт, если бюджет ограничен: 7 примеров
В США увлеклись составлением списков врагов Американская журналистика забыла о беспристрастности
Елизавета Боярская показала заметно подросший живот накануне родов
Киркоров устроил грандиозный праздник в честь 7-летия дочки (фото)
«Улыбайся и терпи»: что не так с похудением от Елены Малышевой
«Беременность» британки оказалась 26-килограммовой кистой яичника
Известный актёр Ендовицкий скончался сегодня - причина
У Армена Джигарханяна отобрали телефон - причина
Условие, выдвинутое супермоделью перед свадьбой, возмутило жениха
Фильм РФ за 500 млн руб. не собрал и 20% в прокате
Тимошенко сказала, что делать с бегущими из страны украинцами
Полицейские объяснили изнасилование дознавателя
Пескова попросили прокомментировать исчезновение катеров Украины
Российского актера сняли с самолета
Фоторепортажи
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
20Кто убил Кеннеди
16:57 (мск), источник: Интерфакс

Меркель вновь стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes

Единственной россиянкой в рейтинге оказалась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Наверх
Источник: AP 2018

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU — Журнал Forbes опубликовал во вторник список 100 самых влиятельных женщина 2018 года, его возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Вторую позицию заняла британский премьер-министр Тереза Мэй и глава МВФ Кристин Лагард.

Единственной россиянкой в списке оказалась председатель Банка России Эльвира Набиуллина, она заняла 49-ю строчку в рейтинге, обойдя певиц Бейонсе и Тейлор Свифт, главу европейской дипломатии Федерику Могерини и теннисистку Серену Уильямс.

На 23-е место в списке журнал поместил королеву Великобритании Елизавету II, а на 24-е — дочь президента США и предпринимательницу, которая в настоящее время является его советником, Иванку Трамп. На 26-м месте оказалась премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, а на 29-м месте — лидер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, на 35-м — премьер Норвегии Эрна Сульберг, на 40-м — глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Читайте также
«Тошно от поведения канцлера»: за что критикуют Меркель

Также 45-е и 47-е место в рейтинге достались первому министру Шотландии Николе Стерджен и президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович соответственно. На 62-й строчке рейтинга оказалась президент Литвы Даля Грибаускайте, на 65-й — супруга лидера КНР Пэн Лиюань, а на 67-й — глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заняла 76-ю строчку рейтинга Forbes, экс-президент Чили Мишель Бачелет, которая теперь занимает должность Верховного комиссара ООН по правам человека — 85 место, премьер-министр Сербии Ана Брнабич — 91-е место.

В прошлом Меркель неоднократно возглавляла этот ежегодный рейтинг.

Читайте также: Рейтинг политиков: секрет популярности Путина и Си

Ушаков: Трамп сам подошел к Путину на саммите G20
Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2019 год
Всемирный банк считает неисполнимым майский указ Путина
«Роскосмос» испугался будущего без США
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце декабря
Названы лауреаты госпремий за правозащиту и благотворительность
Спорт
Черчесов: У Кокорина и Мамаева было время, чтобы сделать выводы Главный тренер сборной России ответил на вопрос о возможности возвращения игроков в большой футбол
Hi-Tech
Ученые нашли огромную «секретную» пещеру (фото) Как ее пропустили вообще?
Авто
При покупке ОСАГО будет ждать сюрприз (для некоторых неприятный) В России заработало бюро страховых историй: вся история клиента страховой компании хранится за последние 3 года
Кино
Волкова рассказала, как сериал «Воронины» оставил ее без работы Звезда популярного ситкома призналась, что не чувствует себя состоявшейся актрисой
Недвижимость
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Путин разрешил не доказывать отсутствие задолженности по ЖКХ
Как россияне наживутся на гостях в Новый год
Дети
Елизавета Боярская показала заметно подросший живот накануне родов Актриса поделилась редким «беременным» снимком
Леди
Что подарить мужчине на Новый год – 43 идеи Подарки родителям и лучшим подругам закуплены, осталось самое сложное – придумать, что подарить своему мужчине
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь