Меркель вновь стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes

Источник: AP 2018

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU — Журнал Forbes опубликовал во вторник список 100 самых влиятельных женщина 2018 года, его возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Вторую позицию заняла британский премьер-министр Тереза Мэй и глава МВФ Кристин Лагард.

Единственной россиянкой в списке оказалась председатель Банка России Эльвира Набиуллина, она заняла 49-ю строчку в рейтинге, обойдя певиц Бейонсе и Тейлор Свифт, главу европейской дипломатии Федерику Могерини и теннисистку Серену Уильямс.

На 23-е место в списке журнал поместил королеву Великобритании Елизавету II, а на 24-е — дочь президента США и предпринимательницу, которая в настоящее время является его советником, Иванку Трамп. На 26-м месте оказалась премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, а на 29-м месте — лидер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, на 35-м — премьер Норвегии Эрна Сульберг, на 40-м — глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Также 45-е и 47-е место в рейтинге достались первому министру Шотландии Николе Стерджен и президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович соответственно. На 62-й строчке рейтинга оказалась президент Литвы Даля Грибаускайте, на 65-й — супруга лидера КНР Пэн Лиюань, а на 67-й — глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заняла 76-ю строчку рейтинга Forbes, экс-президент Чили Мишель Бачелет, которая теперь занимает должность Верховного комиссара ООН по правам человека — 85 место, премьер-министр Сербии Ана Брнабич — 91-е место.