Меркель вновь стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes
Единственной россиянкой в рейтинге оказалась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Единственной россиянкой в рейтинге оказалась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU — Журнал Forbes опубликовал во вторник список 100 самых влиятельных женщина 2018 года, его возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Вторую позицию заняла британский
На 23-е место в списке журнал поместил королеву Великобритании Елизавету II, а на 24-е — дочь президента США и предпринимательницу, которая в настоящее время является его советником, Иванку Трамп. На 26-м месте оказалась
Также 45-е и 47-е место в рейтинге достались первому министру Шотландии Николе Стерджен и президенту Хорватии Колинде
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заняла 76-ю строчку рейтинга Forbes,
В прошлом Меркель неоднократно возглавляла этот ежегодный рейтинг.
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