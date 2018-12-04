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17:43 (мск), источник: Ведомости

Ушаков: Трамп сам подошел к Путину на саммите G20

Беседа президентов Владимира Путина и Дональда Трампа «на ногах» во время саммита G20 произошла после того, как американский лидер сам подошел к российскому. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

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Источник: AFP 2018

По его словам, разговор состоялся на приеме в честь лидеров стран-участниц G20 и продлился 10−15 минут. Обсуждались только конфликт между Россией и Украиной в Керченском проливе и общая ситуация на Украине, отметил Ушаков, добавив, что «не может раскрывать все».

Наш президент подробно, насколько можно было за 10−15 минут, пояснил нашу оценку происшедшего, и президент США внимательно выслушал нашу аргументацию.
Юрий Ушаков
помощник президента РФ

Для Кремля отказ Трампа от полноформатной встречи не стал «пощечиной» и не вызвал обиды, сказал помощник Путина. Российская сторона готова к разговору, отметил он, однако упрашивать или навязываться не будет.

«Теперь уже американцы должны сами раскачаться и что-то предлагать. Так думаем», — заключил Ушаков.
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29 ноября Трамп отменил запланированную на 1 декабря на саммите G20 полноформатную встречу с Путиным. Он объяснил это решение тем, что так будет лучше для всех заинтересованных сторон, так как Россия после конфликта в Керченском проливе не вернула Украине моряков и корабли.

На церемонии фотографирования лидеров стран G20 30 ноября Путин и Трамп не поздоровались. Позже в тот же день Песков отмечал, что они все же поздоровались, но возможности пообщаться у них не было.

1 декабря Кремль сообщил о «коротком контакте» между президентами. Путин на пресс-конференции по итогам саммита сообщил, что у него состоялась беседа с Трампом «на ногах».

Я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя. Мы остались при своем мнении, но во всяком случае я его проинформировал о нашем видении этого инцидента.
Владимир Путин
президент РФ

Белый дом заявил, что Трамп провел «неформальный разговор» с Путиным 30 ноября, и отметил, это «типично для многосторонних мероприятий».

Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
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