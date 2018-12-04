Киев объявил в розыск восемь граждан РФ, причастных к аресту украинских моряков

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«По результатам проведенных следственных действий сообщено о подозрении восьми лицам. В настоящее время получено постановление суда о задержании указанных подозреваемых с целью привода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — написала она на странице в Facebook.

В частности, в розыск объявлены начальник управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмирал Сергей Станкевич, заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин и еще пять офицеров, в том числе командиры кораблей, участвовавших в задержании.

Кроме того, украинская прокуратура в ближайшее время планирует предъявить обвинения еще 10 военнослужащим Черноморского флота, Пограничной службы, Воздушно-космических сил и войск ПВО ВС РФ «от младшего офицерского состава до генералов».