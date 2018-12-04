«Желтые жилеты» отвергли предложенные властями Франции меры

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Представители «желтых жилетов» отвергли предложенный премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом мораторий на рост налогов на бензин и дизельное топливо в течение полугода. Протестующие требуют, чтобы налоги отменили, подчеркнул Бенжамен Коши, которого СМИ называют одним из официальных представителей движения «желтых жилетов».

«Мы хотим отменить повышение налога на топливо… Мораторий — это замаскированное политическое оскорбление и насмешка над французами, ведь через шесть месяцев налог вернется», — заявил Коши в эфире BFM TV.

Представитель движения «желтых жилетов» во французском департаменте Валь-д’Уаз Летиция Дюваль подчеркнула, что властям Франции нужно заняться перераспределением доходов. «Франция — не бедная, а богатая страна. Властям нужно увеличить налоги для тех, у кого выше доход», — сказала она. Дюваль подчеркнула, что президент Франции Эммануэль Макрон «до сих пор не соизволил поговорить со своим народом». По ее словам, французы чувствуют презрение президента к людям.

Еще один представитель протестного движения, Эрик Друэ, заявил, что после предложенных правительством мер гнев народа нисколько не уменьшился. «Эти меры — неубедительные. Все, что мы пока что получили от властей, — это приостановление налогов. Правительство очень далеко от того, что происходит с народом. Невозможно так долго ждать и надеяться, что власть отреагирует. Мы обязаны выходить на демонстрации. Они продолжатся до тех пор, пока не будет реальных изменений», — сказал он.

Ранее 4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил, что правительство ввело на полгода мораторий на повышение налогов на бензин и дизельное топливо. На этот шаг власти пошли после массовых выступлений против роста цен на автозаправках. Кроме бензина, на зимний период заморожены цены на электричество и газ. По словам премьера, власти услышали народное негодование и предпочли пойти на уступки.

На фоне протестов «желтых жилетов» и грядущего повышения цен, отложенного в итоге на шесть месяцев, рейтинг властей резко упал.

Как сообщает издание Paris Match со ссылкой на агентство IFOP, только 23% респондентов доверяют президенту страны Эммануэлю Макрону и 26% — премьер-министру Эдуару Филиппу. Эти показатели являются их антирекордами.

1 декабря в Париже продолжились акции протеста «желтых жилетов» против роста цен на бензин. Полиция оцепила часть Елисейских полей, однако протестующие попытались прорваться через оцепление, в результате чего против них применили слезоточивый газ. Из-за беспорядков были закрыты 19 станций парижского метро, по двум веткам движение было прекращено. В результате столкновений пострадали не менее 133 человек, около 23 из них — стражи правопорядка. Число задержанных достигло 412 человек.

Протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. По всей стране в акциях приняли участие, по разным данным, от 120 до 300 тысяч человек. Они выходили на дороги, перекрывая движение транспорта. 19 ноября протестующие заблокировали три нефтехранилища Total.