«Желтые жилеты» отвергли предложенные властями Франции меры
Протестующие требуют, чтобы налоги на бензин и топливо отменили.
Протестующие требуют, чтобы налоги на бензин и топливо отменили.
Представители «желтых жилетов» отвергли предложенный
Представитель движения «желтых жилетов» во французском департаменте Валь-д’Уаз Летиция Дюваль подчеркнула, что властям Франции нужно заняться перераспределением доходов. «Франция — не бедная, а богатая страна. Властям нужно увеличить налоги для тех, у кого выше доход», — сказала она. Дюваль подчеркнула, что президент Франции Эммануэль Макрон «до сих пор не соизволил поговорить со своим народом». По ее словам, французы чувствуют презрение президента к людям.
Еще один представитель протестного движения, Эрик Друэ, заявил, что после предложенных правительством мер гнев народа нисколько не уменьшился. «Эти меры — неубедительные. Все, что мы пока что получили от властей, — это приостановление налогов. Правительство очень далеко от того, что происходит с народом. Невозможно так долго ждать и надеяться, что власть отреагирует. Мы обязаны выходить на демонстрации. Они продолжатся до тех пор, пока не будет реальных изменений», — сказал он.
Ранее 4 декабря
На фоне протестов «желтых жилетов» и грядущего повышения цен, отложенного в итоге на шесть месяцев, рейтинг властей резко упал.
1 декабря в Париже продолжились акции протеста «желтых жилетов» против роста цен на бензин. Полиция оцепила часть Елисейских полей, однако протестующие попытались прорваться через оцепление, в результате чего против них применили слезоточивый газ.
Протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. По всей стране в акциях приняли участие, по разным данным, от 120 до 300 тысяч человек. Они выходили на дороги, перекрывая движение транспорта. 19 ноября протестующие заблокировали три нефтехранилища Total.
Цены на бензин во Франции с 1 января 2019 года должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. За текущий год в стране стоимость дизельного топлива выросла приблизительно на 23%, бензина — на 15%.