СМИ сообщили, что Константинополь не даст автокефалию украинской церкви

Ссылаясь на данные своих источников, издание приводит основные пункты этого устава, из которых следует, что говорить о независимости (автокефалии) новой структуры не приходится — скорее речь о полном подчинении Константинополю (а это уже иной статус, «митрополии»).

«Похоже, самостоятельность новой структуры, которую собирается создать на Украине Константинопольский патриархат, будет на порядок ниже, чем существующая самостоятельность канонической Украинской церкви», — написал по этому поводу глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем телеграм-канале.

По версии «Вестей», среди других важных моментов, прописанных в уставе, — украинская церковь «неразрывно связана» с Константинопольским патриархатом, а через него — со всеми остальными Церквями (то есть это никак не отличается от ситуации с нынешним положением УПЦ, которая связана с православным миром через РПЦ ).

Главой православной церкви на Украине может быть только митрополит, а не патриарх.

Архиерейскому Собору церкви предписано по всем глобальным вопросам связываться с Константинопольским патриархом, а тот, реагируя на обращение, сообщит Собору «необходимое». Также, по данным издания, в пункте есть оговорка о том, что Константинополь не должен пояснять свои решения.

Кроме того, будущая украинская церковь будет получать миро, используемое в таинствах, только у Константинополя, что является одним из главных признаков отсутствия настоящей автокефалии.

Также «единая поместная церковь» не сможет самостоятельно канонизировать своих святых, а будет подавать их имена Константинополю для утверждения.

Наконец, Константинопольский патриархат, согласно уставу, становится высшей апелляционной структурой. Это значит, например, что архиерей, которого запретили в служении, лишили кафедры или применили к нему иные санкции, имеет право обращаться к Константинополю с апелляцией, то есть у украинской церкви не будет самостоятельности даже в вопросе внутренних дисциплинарных решений.

Как сообщалось, проект устава создаваемой на Украине церкви, независимой от Московского патриархата, Синод в Стамбуле одобрил на заседании 27—29 ноября .