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19:34 (мск), источник: Lenta.Ru

В Европе задумались о расширении антироссийских санкций

Дипломаты в Евросоюзе обсудят введение дополнительных антироссийских санкций в связи с инцидентом в Керченском проливе. Новые ограничительные меры могут быть введены после заседания Совета ЕС, который пройдет 10 декабря, пишет РБК.

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Источник: AP 2018

В частности, дипломаты обсудят вопросы, связанные с «действиями, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

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Как сообщает агентство, 3 ноября в реестр законов Евросоюза внесли предложение о расширении санкционного списка на основании утвержденного в 2014 году регламента. Документ дает Совету право вносить правки в санкционный список из-за ситуации на Украине. Попавшим в список гражданам будет ограничен въезд на территорию Евросоюза, а их средства в ЕС будут заморожены.

Ранее на Украине предложили ввести новые санкции против российских граждан и компаний.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военнослужащие пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В России сочли произошедшее провокацией.

Киев назвал ситуацию актом военной агрессии и ввел военное положение в ряде регионов страны на 30 дней. Украина не признает принадлежность к России Крымского полуострова и морской территории вокруг него.

Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
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