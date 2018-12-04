В Европе задумались о расширении антироссийских санкций

Источник: AP 2018

В частности, дипломаты обсудят вопросы, связанные с «действиями, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Видео Порошенко придумал новые санкции для граждан России

Как сообщает агентство, 3 ноября в реестр законов Евросоюза внесли предложение о расширении санкционного списка на основании утвержденного в 2014 году регламента. Документ дает Совету право вносить правки в санкционный список из-за ситуации на Украине. Попавшим в список гражданам будет ограничен въезд на территорию Евросоюза, а их средства в ЕС будут заморожены.

Ранее на Украине предложили ввести новые санкции против российских граждан и компаний.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военнослужащие пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В России сочли произошедшее провокацией.