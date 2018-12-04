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21:15 (мск), источник: Интерфакс

США объявили о выходе из ДРСМД через 60 дней

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU — Генсек НАТО призвал союзников готовиться к миру без этого договора.

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Источник: AFP 2018

США приостановят свои обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.

«В последующие 60 дней у них (у России — ИФ) есть все шансы сделать это (вернуться к соблюдению ДРСМД — ИФ). И мы будем приветствовать это… В течение 60 дней мы все еще не будем производить или размещать никакие системы (не соответствующие ДРСМД — ИФ). Посмотрим, что произойдет за эти 60 дней», — заявил Помпео на пресс-конференции НАТО в Брюсселе.

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Позиция НАТО

В своем заявлении, выпущенном во вторник, НАТО поддержало позицию США. «Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9M729, которая нарушает ДРСМД и представляет существенные риски для евроатлантической безопасности», — говорится в документе.

«Мы призываем Россию в срочном порядке вернуться к полному и достоверному соблюдению (ДРСМД — ИФ). Теперь вопрос сохранения договора зависит от России», — также говорится в нем.

Согласно заявлению, альянс и США в течение последних пяти лет неоднократно доводили до России свою обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг ДРСМД. Однако, по версии альянса, Россия только признала факт наличия 9M729, но не предоставляла информацию о ней.

При этом в альянсе заявили, что США со своей стороны полностью соблюдают ДРСМД, а одностороннее соблюдение этого договора неприемлемо.

«Мы сожалеем, что ДРСМД, скорее всего, прекратит свое существование», — сказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

У России есть последний шанс показать, что они соблюдают положения Договора.
Йенс Столтенберг
генсек альянса

«Мы должны готовиться к миру без этого Договора», — сказал он.

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