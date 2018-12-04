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21:37 (мск), источник: Интерфакс

Россия отвергла обвинения США и НАТО в нарушении условий ДРСМД

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU — Россия соблюдает условия Договора о ракетах о средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Вашингтон знает об этом, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Источник: РИА "Новости"

«Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно», — сказала она, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео, который объявил, что через 60 дней США выйдут из договора.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что ракета 9М729, к которой предъявляют претензии США и НАТО, не нарушает договор.

«Мы можем пригласить лично Помпео на испытания комплекса 729, и он увидит, что ракета летит на 498 км и не нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности», — сказал он. Сенатор считает, что США используют данные обвинения как повод, чтобы самим выйти из договора.

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В свою очередь, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия не будет отвечать на выдвинутые США обвинения.

Россия — это не та страна, которой можно ставить ультиматумы. У РФ есть так же претензии к США, на которые они не ответили, поэтому мы не собираемся на их мнимые обвинения отвечать.

Кроме того, глава комитета напомнил, что «Россия уже многократно предлагала США сесть за стол переговоров, чего они не делают, значит, чего-то боятся».

Договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)

Договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности был подписан США и СССР в 1987 году, предусматривает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

США последние годы неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает ДРСМД, Москва эти обвинения отвергала. В НАТО заявляли, что опасения альянса связаны с характеристиками крылатой ракеты наземного базирования 9М729 для комплекса «Искандер». В декабре прошлого года в МИД РФ заявили, что новая российская ракета 9М729 развертывается в полном соответствии с международными обязательствами РФ по ДРСМД.

О планах Вашингтона выйти из ДРСМД президент США Дональд Трамп заявил 20 октября. Россия не оставит без ответа выход США из ДРСМД, но по-прежнему готова вести диалог с американскими партнерами по этой проблематике, заявил в ответ в ноябре президент РФ Владимир Путин.

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