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22:26 (мск), источник: Ведомости

В российских судах может появиться единый дресс-код для посетителей

По мнению адвокатов, сейчас суды проявляют излишнюю самодеятельность в этом вопросе.

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Совет судей разработает типовые правила пребывания посетителей в судах, сообщил во вторник его председатель Виктор Момотов. Это связано с тем, что проблема уважения к суду в последнее время приобрела особую остроту, пояснил он.

Если независимость суда — это абсолютная ценность, то уважение к суду — конкретная модель поведения, которая должна быть предписана и соблюдаться всеми без исключения.

Особое значение в таких вопросах придается поведению судебных представителей и адвокатов, подчеркнул Момотов: именно они во многом формируют мнение о судебной системе. В связи с этим у судей «есть основания ожидать, что адвокаты будут способствовать надлежащему отправлению правосудия и поддерживать доверие к нему», добавил он.

Ранее сообщалось, что Минюст направил в Совет судей письмо с просьбой выработать общие подходы к установлению правил внутреннего распорядка судов. Поводом стал инцидент в Невском суде Санкт-Петербурга, когда адвокат Лидия Голодович не смогла добиться пропуска в суд свидетеля из-за того, что он пришел в укороченных брюках. В итоге уголовное дело завели уже на саму Голодович, но за нее вступилась Федеральная палата адвокатов (ФПА), попросившая Минюст проверить законность действий охранников.

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Сейчас суды руководствуются правилами поведения, которые утверждают их председатели на основании типового документа, разработанного в 2012 г. в Судебном департаменте при Верховном суде. Правила регулируют пропускной режим, условия работы в суде представителей СМИ и обязывают посетителей «соблюдать установленный порядок деятельности суда и нормы поведения в общественных местах». Но в некоторых судах идут дальше: например, в Арбитражный суд Москвы, по свидетельству очевидцев, не пускают людей в спортивных и укороченных штанах, а также девушек в слишком коротких, по мнению приставов, платьях (разрешенная длина — не более 10 см выше колен).

По словам Момотова, новые правила поведения посетителей в судах должны не только уточнить требования к их дресс-коду, но и дать ответ на другие вопросы, связанные с пребыванием граждан в зданиях судов.

Президент ФПА Юрий Пилипенко рад, что судьи отреагировали на поставленные ФПА вопросы, но пока не уверен, что результат будет именно таким, которого добивается адвокатское сообщество. Поэтому ФПА будет настаивать на том, чтобы принять участие в разработке правил, пообещал он.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Леонид Никитинский тоже убежден, что судьи не должны самостоятельно устанавливать правила для посетителей, этот документ должен стать предметом широкого обсуждения. По его словам, в ходе мониторинга открытости и доступности судов, проводившегося под эгидой СПЧ, были обнаружены характерные в целом для системы проблемы. Среди них настороженное или негативное отношение сотрудников суда к присутствию публики, ограничение доступа на открытые заседания в нерабочее время (так, на заседания судов по делам участников протестных акций в Петербурге в сентябре не могли попасть даже адвокаты). Кроме того, ограничения на фото- и видеосъемку в здании суда распространяются не только на сам процесс, но и на зоны публичного доступа. По словам Никитинского, эксперты уже подготовили предложения, расширяющие права посетителей.

Председатель Совета судей Свердловской области Елена Милюхина говорит, что судьи знакомы с этими предложениями, но не со всем согласны, потому что, по сути, на посетителей суда предлагается распространить процессуальные права и обязанности, а это невозможно. Хотя определенная логика в таких инициативах есть, их можно обсуждать, заключает она.

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