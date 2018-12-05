НАТО клеймит Азовом
Отношения России и Украины вернулись в центр внимания альянса.
Отношения России и Украины вернулись в центр внимания альянса.
«Дестабилизирующее поведение России» вновь стало центральной темой министерского заседания НАТО. Главы МИДов стран альянса приняли заявление, в котором обвинили Россию в нарушении подписанного ею с США в 1987 году Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). По словам госсекретаря США Майка Помпео, Москве дано 60 дней, чтобы ответить на эти обвинения.
Обсудили министры и недавний инцидент в Керченском проливе. Напомним, незадолго до этого президент Украины Петр Порошенко призвал отправить в Черное и Азовское моря корабли НАТО и в целом усилить поддержку Киева. Находясь в
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Свою позицию генсек НАТО Йенс Столтенберг обозначил еще в понедельник на предварявшей двухдневное заседание
Напомним, конфликт разгорелся 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины пытались пройти из Черного в Азовское море (по версии Москвы, через территориальные воды РФ), но были остановлены российскими пограничниками. По кораблям был открыт огонь, в результате чего трое украинских моряков получили ранения. Корабли были задержаны, 24 украинских военнослужащих арестованы.
После этого инцидента президент Украины Петр Порошенко не уставал повторять: чтобы больше не позволить России «действовать агрессивно», в Черное и Азовское моря должны зайти корабли НАТО. Между тем в
Во вторник утром журналисты продолжили расспрашивать Йенса Столтенберга о том, на что НАТО готово ради Киева. «Окажет ли альянс поддержку Украине в случае прямой агрессии России?» — спросили генсека. Но ответ, на который, судя по всему, надеялся задававший вопрос, получен не был.
Все страны альянса предоставляют сильную политическую и практическую поддержку Украине, ее суверенитету и территориальной целостности. Страны НАТО также оказывают содействие в укреплении вооруженных сил и сил безопасности Украины через различные трастовые фонды, в том числе по кибербезопасности.
«С момента незаконной аннексии Крыма наша поддержка Украины растет в геометрической прогрессии, — заверил журналистов на брифинге по отношениям НАТО с РФ и Украиной собеседник в
— Вы говорите о том, что делалось и до инцидента. А что было сделано после? — интересовались журналисты.
— Было созвано чрезвычайное заседание комиссии НАТО—Украина. На нем разбиралось, что необходимо сделать. Кроме того, НАТО выпустило заявление, в котором призвало Россию вернуть захваченные корабли и моряков.
— То есть речь идет об одном заявлении и одном заседании? — не сдавались участники брифинга.
На это представителю НАТО оставалось лишь ответить, что встреча глав МИДов еще даже не началась, а после нее будет
Но журналисты не были бы журналистами, если бы не предприняли еще одну попытку.
— По сути, ничего нового не запланировано?
— Все, что мы делаем, — это долгосрочные инвестиции со стороны НАТО.
Не все участники брифинга сочли последнее требование выполнимым.
— Как можно выпустить моряков до суда, ведь они нарушили законодательство, зайдя в воды, которые были российскими еще до возвращения Крыма? — спросил журналист одного из российских государственных информагентств (об этом ранее говорил, в частности, президент РФ Владимир Путин).
— Общие! Эти воды всегда были общими! — не удержался сидевший напротив него украинский коллега.
Так и не дождавшись конкретных ответов по поводу того, ждать ли теперь похода «натовской эскадры» в Черное и Азовское моря, журналисты переключили внимание на другие недавние инициативы ряда украинских политиков, в частности идею открытия на территории страны военной базы НАТО, а также перекрытия для российских судов Босфорского пролива (такое решение теоретически может принять Турция). Но и эти вопросы представитель альянса решил не комментировать.
Ближе к вечеру, после завершения министерского заседания, пройти через такой же «допрос» вновь пришлось самому генсеку. Но и тут добиться
Вышедший после этого на трибуну глава МИД Украины Павел Климкин дал понять, что в любом случае дискуссиями в Брюсселе остался доволен, «поддержка союзников была однозначной», обсуждалось «много конкретных решений» и, в частности, министры не обошли стороной планы повышения присутствия НАТО в регионе Азовского моря. «Каким образом это произойдет — предмет дальнейшего разговора», — добавил господин Климкин.
О России в
Йенс Столтенберг сразу дал понять, что проблем с этим возникнуть не должно. «Ни одно из соглашений по контролю за вооружениями не работает, если только одна сторона его соблюдает», — отмечал генсек на первой
Тем временем госсекретарь США Майк Помпео выступал в брюссельском офисе НКО «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов». В своей речи он припомнил России многое: и конфликты с Грузией и Украиной, и отравление
В самих США единства по вопросу будущего Договора о РСМД нет. Накануне влиятельные
«Даже наши европейские друзья иногда говорят, что мы действуем не в интересах планеты. Это просто неправда», — сокрушался в Фонде Маршалла Майк Помпео. Но на самом деле, по его словам, «международный порядок подрывают Иран и Китай», а задача США — «реформировать международный либеральный порядок». «И мы хотим, чтобы наши друзья нам помогали», — добавил госсекретарь.
В принятом по итогам заседания заявлении утверждалось, что Россия действительно нарушила договор, создав ракету 9M729, в то время как Соединенные Штаты «полностью выполняли свои обязательства с момента вступления соглашения в силу». Члены НАТО договорились продолжать консультации друг с другом по этому вопросу, а также следить за дальнейшими действиями Москвы.
«Мы призываем Россию в срочном порядке вернуться к полному и верифицируемому выполнению договоренностей, — говорится в конце заявления представителей 29 стран и резюмируется: — Сохранится ли Договор о РСМД, зависит сейчас от нее».
По словам Майка Помпео, на ответ России предоставлено 60 дней.
Павел Тарасенко