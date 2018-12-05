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05:10 (мск), источник: РИА Новости

В Госдепе призвали Евросоюз отказаться от «Северного потока — 2»

ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы РФ должен заставить ЕС отказаться от «Северного потока-2». Ранее МИД ФРГ уже заявлял, что инцидент в Чёрном море не изменил отношения Берлина к строительству этого газопровода.

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Источник: Reuters

«Инцидент в Керчи должен стать напоминанием всем европейским союзникам, что “Северный поток-2” — плохая идея. И этот инцидент вносит большую ясность в это. Я сказал бы, что инцидент в Керчи — напоминание, что чем больше газовой инфраструктуры вы имеете в обход Украины благодаря “Северному потоку-2”, тем слабее средства устрашения и сдерживания российской военной агрессии», — сообщил он.

Стенограмму выступления чиновника распространила пресс-служба госдепартамента. Имя представителя ведомства не указано, но в одном из фрагментов выступления он называет себя сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнерству. Известно, что с американской стороны эту комиссию возглавляет госсекретарь Майк Помпео, а с украинской — глава МИД Павел Климкин.

Представитель госдепа добавил, что вопрос о строительстве газопровода обсуждался с немецкими политиками, которые после инцидента в Черном море стали более отзывчивыми на призывы США по «Северному потоку-2», поскольку, по его словам, произошедшее «срезонировало с общественным мнением в Германии».
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Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, поддерживает «Северный поток-2». Глава МИД ФРГ Хайко Маас после инцидента в Керченском проливе заявил, что «Северный поток-2» — коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект «Северный поток-2» является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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