В Госдепе призвали Евросоюз отказаться от «Северного потока — 2»

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«Инцидент в Керчи должен стать напоминанием всем европейским союзникам, что “Северный поток-2” — плохая идея. И этот инцидент вносит большую ясность в это. Я сказал бы, что инцидент в Керчи — напоминание, что чем больше газовой инфраструктуры вы имеете в обход Украины благодаря “Северному потоку-2”, тем слабее средства устрашения и сдерживания российской военной агрессии», — сообщил он.

Стенограмму выступления чиновника распространила пресс-служба госдепартамента. Имя представителя ведомства не указано, но в одном из фрагментов выступления он называет себя сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнерству. Известно, что с американской стороны эту комиссию возглавляет госсекретарь Майк Помпео, а с украинской — глава МИД Павел Климкин.

Представитель госдепа добавил, что вопрос о строительстве газопровода обсуждался с немецкими политиками, которые после инцидента в Черном море стали более отзывчивыми на призывы США по «Северному потоку-2», поскольку, по его словам, произошедшее «срезонировало с общественным мнением в Германии».

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Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, поддерживает «Северный поток-2». Глава МИД ФРГ Хайко Маас после инцидента в Керченском проливе заявил, что «Северный поток-2» — коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.