«Бал» здесь неуместен
Азербайджан не сможет купить береговой ракетный комплекс
Азербайджан не сможет купить береговой ракетный комплекс
Как выяснил «Ъ», поставка вооруженным силам Азербайджана берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал-Э» сорвалась
Первая информация о готовности азербайджанских военных закупить дивизион комплексов типа «Бал» в экспортной модификации появилась в 2014 году, когда производитель комплекса — корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) на выставке военной техники и вооружений KADEX 2014 в Астане (Казахстан) провела специальную презентацию данного БРК. Интерес выглядел логичным, поскольку Азербайджан давно присматривался к ракетным системам, способным прикрыть прибрежную зону своей части Каспия. Так, азербайджанских военных интересовал береговой ракетный комплекс «Бастион» с противокорабельной ракетой «Яхонт» (производства НПО машиностроения, Реутов), но до предметных переговоров дело так и не дошло, поскольку соответствующей отмашки на переговоры из Москвы не поступило.
А вот тема с «Балами» свое продолжение получила. По словам источника «Ъ», знакомого с ситуацией, стороны даже парафировали контракт, подразумевающий подписание небольшой партии БРК и нескольких десятков ракет 3М24 (экспортная версия Х-35Э). Однако до подписания твердого соглашения дело так и не дошло. Как рассказали «Ъ» несколько военных собеседников, причиной этого послужила особая позиция Минобороны РФ, заключавшаяся в «нецелесообразности поставки данных комплексов для обеспечения безопасности мореплавания кораблей Каспийской флотилии».
«Спорить с такой аргументацией было бесполезно, поэтому парафированное соглашение было убрано в стол, наша позиция была услышана», — подтвердил один из военных чиновников. В Минобороны РФ «Ъ» отправил соответствующий запрос с просьбой прокомментировать эту информацию (на момент написания статьи ответ получен не был). В Федеральной службе по
«Бал-Э» — экспортный вариант берегового ракетного комплекса «Бал», принятого на вооружение в РФ в 2008 году. Разработан в ОАО «КБ машиностроения» (Москва). В состав мобильного комплекса входят самоходные командные пункты управления и связи, самоходные пусковые установки с противокорабельными ракетами типа Х-35Э,
В случае заключения твердого контракта Азербайджан стал бы третьей страной, поставившей себе на вооружение комплекс типа «Бал».
В итоге первым иностранным государством, вооружившимся «Балами», стал Вьетнам: в декабре 2012 года сообщалось, что КТРВ выполнила контракт на поставку этой стране противокорабельных ракет 3М24 для этого БРК. У России, к слову, «Балы» состоят на вооружении 46-го отдельного дивизиона береговых
Сейчас тема поставок «Бала» вооруженным силам Азербайджана не обсуждается, говорит еще один высокопоставленный источник «Ъ», поскольку есть «весьма деликатный геополитический нюанс». Последние годы головка самонаведения ракеты типа Х-35 модернизировалась для поражения не только морских, но и наземных целей. «Нам не очень бы хотелось, чтобы данное оружие было применено в
Иван Сафронов, Александра Джорджевич