«Бал» здесь неуместен

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как выяснил «Ъ», поставка вооруженным силам Азербайджана берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал-Э» сорвалась из-за позиции Минобороны РФ. Российские военные посчитали, что даже экспортная модификация ракеты данного комплекса может нести потенциальную угрозу кораблям Каспийской флотилии РФ, находящимся в российских же территориальных водах. Сам отказ от поставки одного вида продукции для России не критичен: за последние годы Баку закупил российского оружия и техники в совокупности на $5 млрд.

Первая информация о готовности азербайджанских военных закупить дивизион комплексов типа «Бал» в экспортной модификации появилась в 2014 году, когда производитель комплекса — корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) на выставке военной техники и вооружений KADEX 2014 в Астане (Казахстан) провела специальную презентацию данного БРК. Интерес выглядел логичным, поскольку Азербайджан давно присматривался к ракетным системам, способным прикрыть прибрежную зону своей части Каспия. Так, азербайджанских военных интересовал береговой ракетный комплекс «Бастион» с противокорабельной ракетой «Яхонт» (производства НПО машиностроения, Реутов), но до предметных переговоров дело так и не дошло, поскольку соответствующей отмашки на переговоры из Москвы не поступило.



А вот тема с «Балами» свое продолжение получила. По словам источника «Ъ», знакомого с ситуацией, стороны даже парафировали контракт, подразумевающий подписание небольшой партии БРК и нескольких десятков ракет 3М24 (экспортная версия Х-35Э). Однако до подписания твердого соглашения дело так и не дошло. Как рассказали «Ъ» несколько военных собеседников, причиной этого послужила особая позиция Минобороны РФ, заключавшаяся в «нецелесообразности поставки данных комплексов для обеспечения безопасности мореплавания кораблей Каспийской флотилии».

По их словам, расчеты показали, что даже экспортная модификация ракеты может нести потенциальную угрозу российским кораблям, находящимся в российских же территориальных водах.

«Спорить с такой аргументацией было бесполезно, поэтому парафированное соглашение было убрано в стол, наша позиция была услышана», — подтвердил один из военных чиновников. В Минобороны РФ «Ъ» отправил соответствующий запрос с просьбой прокомментировать эту информацию (на момент написания статьи ответ получен не был). В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству и «Рособоронэкспорте» (спецэкспортер российских вооружений) от комментариев «Ъ» воздержались.



«Бал-Э» — экспортный вариант берегового ракетного комплекса «Бал», принятого на вооружение в РФ в 2008 году. Разработан в ОАО «КБ машиностроения» (Москва). В состав мобильного комплекса входят самоходные командные пункты управления и связи, самоходные пусковые установки с противокорабельными ракетами типа Х-35Э, транспортно-перегрузочные машины. Предназначен для контроля территориальных вод, защиты баз, объектов инфраструктуры побережья и морских коммуникаций. Дальность поражения — до 120 км, суммарный боекомплект комплекса — до 64 ракет.



В случае заключения твердого контракта Азербайджан стал бы третьей страной, поставившей себе на вооружение комплекс типа «Бал».

Его стартовым экспортным заказчиком должна была стать Ливия, однако из-за начавшейся в стране гражданской войны в марте 2011 года президент Дмитрий Медведев своим указом ввел эмбарго на поставку продукции военного назначения. Общий объем упущенной выгоды для КТРВ превысил €300 млн.

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В итоге первым иностранным государством, вооружившимся «Балами», стал Вьетнам: в декабре 2012 года сообщалось, что КТРВ выполнила контракт на поставку этой стране противокорабельных ракет 3М24 для этого БРК. У России, к слову, «Балы» состоят на вооружении 46-го отдельного дивизиона береговых ракетно-артиллерийских войск (БРАВ) Каспийской флотилии (Избербаш), 11-й бригады БРАВ Черноморского флота (Уташ), 15-й бригады БРАВ Черноморского флота (Севастополь), 72-го полка БРАВ Тихоокеанского флота (Смоляниново). Еще один дивизион данного БРК в 2016 году заступил на боевое дежурство на острове Кунашир.



Сейчас тема поставок «Бала» вооруженным силам Азербайджана не обсуждается, говорит еще один высокопоставленный источник «Ъ», поскольку есть «весьма деликатный геополитический нюанс». Последние годы головка самонаведения ракеты типа Х-35 модернизировалась для поражения не только морских, но и наземных целей. «Нам не очень бы хотелось, чтобы данное оружие было применено в нагорно-карабахском конфликте», — резюмировал он. Схожая работа, отметим, была проделана и с головкой самонаведения крылатой ракеты «Оникс», входящей в состав БРК «Бастион»: в ноябре 2016 года военные впервые применили ее для нанесения удара по наземным целям в Сирии, уничтожив промышленные объекты радикальных исламистов.

Отказ в поставках «Бала» к охлаждению отношений Москвы и Баку привести не должен. Еще в сентябре президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо заявил, что «сотрудничество в сфере ВТС имеет большие традиции», «контракты, реализованные между Россией и Азербайджаном, превышают $5 млрд» и «имеют тенденцию к росту».