Порошенко предрек «победу Путина» при переносе выборов президента Украины

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Если мы перенесем президентские выборы, будет только один победитель в этой ситуации, и имя этого победителя — господин Путин. Мы не дадим ему этот шанс. Петр Порошенко президент Украины

По мнению Порошенко, введение военного положения на Украине не привело к ограничению «ни малейших конституционных прав украинского народа». Он добавил, что военное положение необходимо для «увеличения обороноспособности армии».

Военное положение вступило в силу в десяти областях Украины с 29 ноября. Поводом для его введения стало задержание российскими пограничниками украинских военных кораблей, нарушивших государственную границу России в Черном море. Изначально предполагалось ввести военное положение на 60 дней на территории всей страны, но затем Порошенко предложил сократить этот срок до 30 дней, чтобы не сорвать выборы, назначенные на 31 марта.

Официально президентская гонка на Украине стартует в конце декабря. Порошенко пока не заявлял о планах снова баллотироваться на пост главы государства. По последним данным социологической группы «Рейтинг», среди возможных кандидатов в президенты лидирует глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 17 процентами, за Порошенко готовы проголосовать лишь десять процентов избирателей.

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