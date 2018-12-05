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10:05 (мск), источник: RTVi

Военный обозреватель Александр Гольц: без договора РСМД мы оказываемся где-то накануне Карибского кризиса

Без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) «сам собой» умрет и Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Без них мы оказываемся в ситуации, аналогичной Карибскому кризису. Такое мнение 4 декабря в эфире RTVI высказал военный обозреватель Александр Гольц.

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По мнению эксперта, если США выйдет из договора РСМД, последствия будут очень тяжелыми. «Прежде всего под ударом оказывается главное российско-американское соглашение в области контроля над вооружениями — договор СНВ», — считает Гольц.

Он напомнил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений истекает уже в 2021 году, но руководство США и России не ведут переговоров по его продлению. Обозреватель уточнил: шансы, что договор просто закончится, довольно велики.

Гольц также напомнил, что договоры РСМД и СНВ тесно связаны. Это значит, что если выйти из одного соглашения, «возникает огромное количество проблем с другим».

Из-за этого, считает он, СНВ может умереть «сам собой». Тогда Россия и США окажутся без договоров в контроле над ядерными вооружениями «где-то накануне Карибского кризиса».
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Александр Гольц уже прибегал к сравнению нынешней международной политики с событиями 1962 года. В апреле обозреватель сказал RTVI, что в Карибский кризис Россия вернется, если не пресечет эскалацию сирийского конфликта.

Карибским кризисом называют конфликт в 1962 году между Советским Союзом и США. Он начался после того, как Соединенные Штаты разместили в Турции ракеты. В ответ на это СССР во главе с Никитой Хрущевым принял аналогичные меры и тайно разместил оружие на Кубе. Нарастающее противостояние могло привести к началу ядерной войны. Но через несколько дней президент США Джон Ф. Кеннеди отправил в Москву сообщение с предложением СССР вывести свое вооружение с Кубы под наблюдением ООН. За это США обещали отменить блокаду острова и дать гарантии ненападения на Кубу. Хрущев принял эти условия.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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