Военный обозреватель Александр Гольц: без договора РСМД мы оказываемся где-то накануне Карибского кризиса

По мнению эксперта, если США выйдет из договора РСМД, последствия будут очень тяжелыми. «Прежде всего под ударом оказывается главное российско-американское соглашение в области контроля над вооружениями — договор СНВ», — считает Гольц.

Он напомнил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений истекает уже в 2021 году, но руководство США и России не ведут переговоров по его продлению. Обозреватель уточнил: шансы, что договор просто закончится, довольно велики.

Гольц также напомнил, что договоры РСМД и СНВ тесно связаны. Это значит, что если выйти из одного соглашения, «возникает огромное количество проблем с другим».

Из-за этого, считает он, СНВ может умереть «сам собой». Тогда Россия и США окажутся без договоров в контроле над ядерными вооружениями «где-то накануне Карибского кризиса».

Александр Гольц уже прибегал к сравнению нынешней международной политики с событиями 1962 года. В апреле обозреватель сказал RTVI, что в Карибский кризис Россия вернется, если не пресечет эскалацию сирийского конфликта.