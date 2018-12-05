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11:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Андрей Парубий в письме попросил власти США ввести санкции против России

Глава Верховной рады Андрей Парубий отправил письмо вице-президенту США Майклу Пенсу, в котором попросил ввести новые санкции в отношении России, сообщается на сайте украинского парламента. В частности, он попросил применить «энергетические и финансовые санкции».

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Источник: Reuters

«Андрей Парубий от имени украинского парламента призвал Сенат США к решительным действиям, в частности, полному выполнению действующих и введению новых санкций против Российской Федерации», — говорится в сообщении. Кроме того, господин Парубий проинформировал вице-президента США о введении военного положения в нескольких областях страны в качестве ответа на российскую агрессию.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе украинские корабли вместе с 24 членами экипажей. ФСБ заявила, что суда незаконно пересекли российскую границу. Моряки позднее были арестованы на два месяца. После инцидента власти Украины ввели военное положение в 10 регионах и запретили российским мужчинам от 16 до 60 лет въезжать на территорию страны.

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