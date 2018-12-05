Андрей Парубий в письме попросил власти США ввести санкции против России
Глава Верховной рады Андрей Парубий отправил письмо
Глава Верховной рады Андрей Парубий отправил письмо
«Андрей Парубий от имени украинского парламента призвал Сенат США к решительным действиям, в частности, полному выполнению действующих и введению новых санкций против Российской Федерации», — говорится в сообщении. Кроме того, господин Парубий проинформировал
Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе украинские корабли вместе с 24 членами экипажей. ФСБ заявила, что суда незаконно пересекли российскую границу. Моряки позднее были арестованы на два месяца. После инцидента власти Украины ввели военное положение в 10 регионах и запретили российским мужчинам от 16 до 60 лет въезжать на территорию страны.
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