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12:11 (мск), источник: Esquire

«Мы же не должны заниматься цензурой»: депутат Госдумы предложил разрешить мат на концертах

Андрей Свинцов заявил, что если «творческие личности» считают нужным использовать мат, то не стоит им этого запрещать. Однако он отметил, что имеет в виду только сольные выступления.

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Источник: РИА "Новости"

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) заявил о том, что нельзя запрещать музыкантам использовать в своем творчестве мат. Об этом депутат рассказал в интервью агентству «Москва».

Если музыканты, художники и все творческие личности, находясь в творческом процессе, считают, что мат необходим для выражения их таланта, творческого порыва, то они должны его применять.
Андрей Свинцов
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

В качестве примера он привел лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, назвав его талантливым музыкантом, которого любят «именно за то, что он такой открытый, честный и так выражает свои мысли».

Это суть их творчества, а у каждого свое творчество. Мы же не должны заниматься цензурой.
Андрей Свинцов 
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
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Однако депутат отметил, что имеет в виду только сольные концерты, на выступлениях в общественных местах мат неуместен. Также депутат считает необходимым писать на афише возрастное ограничение «18+» и то, что «в текстах песен присутствует нецензурная брань». По мнению чиновника, с матом стоит бороться в семье, чтобы дети не слышали этого дома. Тогда и «на сцене это будет не так популярно».

Напомним, 6 декабря в Госдуме пройдет круглый стол, посвященный массовым отменам концертов российских музыкантов. По мнению организаторов собрания, пользователи соцсетей, которые возмущаются запретами, «не разбираются в сути событий» и якобы ошибочно обвиняют власти в давлении на артистов.

В круглом столе примут участие три депутата от «Единой России», а также представители Генпрокуратуры, МВД, Росгвардии и уполномоченного при президенте по правам ребенка. Также организаторы пригласили поучаствовать в обсуждении трех рэперов: Птаху, ST и Рому Жигана. Концерты ни одного из них не отменяли.

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