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11:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Майкл Флинн рассказал следствию подробности бесед с послом России

Роберт Мюллер рекомендовал отпустить из-под стражи экс-помощника президента США по нацбезопасности.

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Источник: AP 2018

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн предоставил следствию «существенную» информацию о контактах команды Дональда Трампа с послом России Сергеем Кисляком. В связи с этим специальный прокурор Роберт Мюллер рекомендовал отпустить господина Флинна из-под стражи и избрать для него минимально возможное наказание. Ходатайство отправлено в суд за две недели до планируемого вынесения приговора.

Спецпрокурор по «российскому вмешательству» Роберт Мюллер рекомендовал во вторник отпустить из-под стражи Майкла Флинна за его сотрудничество со следствием, следует из ходатайства спецпрокурора, поданного во вторник в суд столичного округа Колумбия.

В документе, который цитируют информагентства, говорится, что прокурор рекомендует для господина Флинна «более мягкий приговор, который не подразумевает тюремного заключения».
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Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку в феврале прошлого года, через месяц после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Помощника по нацбезопасности обвинили в том, что он не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, о которых стало известно из прослушки телефона посла. Первоначально Майкл Флинн представил различные версии бесед, и ФБР обвинило его во лжи. В начале декабря прошлого года бывший помощник президента признал в суде вину в даче ложных показаний. Ему грозило до шести месяцев тюремного заключения.

«Подсудимый предоставил полученную из первых рук информацию относительно содержания и контекста взаимодействия между переходным штабом (Трампа) и представителями правительства России», — цитирует ТАСС содержание документа аппарата спецпрокурора. Основная часть 13-страничного документа посвящена событиям декабря 2016 года, когда Дональд Трамп уже был избран президентом США, но еще не вступил в должность.

В документе приводятся примеры «взаимодействия по двум чувствительным вопросам» Майкла Флинна с Сергеем Кисляком, который на тот момент был послом РФ в США: голосования в СБ ООН по резолюции о немедленном прекращении Израилем поселенческой деятельности на Западном берегу реки Иордан, а также по поводу введения администрацией экс-президента США Барака Обамы санкций и других мер против России за ее вмешательство в выборы в 2016 года.

Как пишет израильская газета «Гаарец», администрация Барака Обамы хотела воздержаться при голосовании по резолюции, касающейся поселенческой деятельности Израиля, и переходная команда Дональда Трампа решила узнать, не хочет ли Россия наложить вето на резолюцию СБ ООН. По данным газеты, решение связаться с Россией было принято после просьбы высокопоставленных израильских официальных лиц.

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Дело генерала Флинна: в чем признался бывший советник Трампа

Дело Майкла Флинна является частью расследования о связях администрации Дональда Трампа с Россией. В частности, на прошлой неделе бывший адвокат президента Майкл Коэн признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, предоставлении ложных сведений банку, финансовых нарушениях во время предвыборной кампании и даче ложных показаний Конгрессу. Он сообщил, что работа над реализацией проекта недвижимости Trump Organization в Москве прекратилась в январе 2016 года, тогда как на самом деле она продолжалась до июня 2016 года, то есть уже после того, как Дональд Трамп стал кандидатом на пост президента от Республиканской партии. После заключения Майклом Коэном сделки со следствием президент США назвал его слабым человеком и лжецом. В понедельник он призвал суд вынести своего бывшему адвокату «всеобъемлющий и полноценный» приговор.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал студентам МГИМО подробности контактов Майкла Коэна с российскими властями и категорически опроверг предположение о влиянии Москвы на президента США Дональда Трампа. «Это было 6 или 7 января, мы получили на публичный адрес обращение, где Коэн писал, что хочет установить контакт с Сергеем Ивановым (занимал пост руководителя администрации президента РФ)», — сообщил Дмитрий Песков.

По словам господина Пескова, в письме Майкл Коэн рассказывал, что хочет наладить деловые контакты с Москвой, чтобы построить Trump Tower, и просил кого-нибудь из сотрудников администрации президента РФ, говорящих по-английски, связаться с ним по телефону.

«Мы получаем огромное количество аналогичных обращений — это инвесторы, предприниматели, журналисты из самых разных стран мира. Мы стараемся реагировать», — отметил пресс-секретарь президента. Он добавил, что в ответ на письмо американскому адвокату предложили выстраивать деловые связи на бизнес-форумах, так как «администрация президента дома не строит». Представитель Кремля заверил, что никаких других контактов с Коэном не было.

«Это на самом деле охота на ведьм, которых не существует» — так в целом охарактеризовал «российское расследование» спецпрокурора Мюллера пресс-секретарь президента России.

Марианна Беленькая

AP 2018
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17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер.

Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР.

Reuters
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Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований).

Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом.

Reuters
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Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест.

23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов).

Reuters
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Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать.

Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа.

Reuters
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Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием.

Reuters
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Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие.

Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.

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Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы.

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Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта.

8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу».

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering.

По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги.

РИА "Новости"
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12 предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) в июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы. По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии и распространением полученной информации.

В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы и другие подробности операции.

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