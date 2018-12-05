Майкл Флинн рассказал следствию подробности бесед с послом России

Источник: AP 2018

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн предоставил следствию «существенную» информацию о контактах команды Дональда Трампа с послом России Сергеем Кисляком. В связи с этим специальный прокурор Роберт Мюллер рекомендовал отпустить господина Флинна из-под стражи и избрать для него минимально возможное наказание. Ходатайство отправлено в суд за две недели до планируемого вынесения приговора.

Спецпрокурор по «российскому вмешательству» Роберт Мюллер рекомендовал во вторник отпустить из-под стражи Майкла Флинна за его сотрудничество со следствием, следует из ходатайства спецпрокурора, поданного во вторник в суд столичного округа Колумбия.

В документе, который цитируют информагентства, говорится, что прокурор рекомендует для господина Флинна «более мягкий приговор, который не подразумевает тюремного заключения».

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Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку в феврале прошлого года, через месяц после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Помощника по нацбезопасности обвинили в том, что он не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, о которых стало известно из прослушки телефона посла. Первоначально Майкл Флинн представил различные версии бесед, и ФБР обвинило его во лжи. В начале декабря прошлого года бывший помощник президента признал в суде вину в даче ложных показаний. Ему грозило до шести месяцев тюремного заключения.

«Подсудимый предоставил полученную из первых рук информацию относительно содержания и контекста взаимодействия между переходным штабом (Трампа) и представителями правительства России», — цитирует ТАСС содержание документа аппарата спецпрокурора. Основная часть 13-страничного документа посвящена событиям декабря 2016 года, когда Дональд Трамп уже был избран президентом США, но еще не вступил в должность.

экс-президента США Барака Обамы санкций и других мер против России за ее вмешательство в выборы в 2016 года. В документе приводятся примеры «взаимодействия по двум чувствительным вопросам» Майкла Флинна с Сергеем Кисляком, который на тот момент был послом РФ в США: голосования в СБ ООН по резолюции о немедленном прекращении Израилем поселенческой деятельности на Западном берегу реки Иордан, а также по поводу введения администрациейСША Барака Обамы санкций и других мер против России за ее вмешательство в выборы в 2016 года.

Как пишет израильская газета «Гаарец», администрация Барака Обамы хотела воздержаться при голосовании по резолюции, касающейся поселенческой деятельности Израиля, и переходная команда Дональда Трампа решила узнать, не хочет ли Россия наложить вето на резолюцию СБ ООН. По данным газеты, решение связаться с Россией было принято после просьбы высокопоставленных израильских официальных лиц.

Дело Майкла Флинна является частью расследования о связях администрации Дональда Трампа с Россией. В частности, на прошлой неделе бывший адвокат президента Майкл Коэн признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, предоставлении ложных сведений банку, финансовых нарушениях во время предвыборной кампании и даче ложных показаний Конгрессу. Он сообщил, что работа над реализацией проекта недвижимости Trump Organization в Москве прекратилась в январе 2016 года, тогда как на самом деле она продолжалась до июня 2016 года, то есть уже после того, как Дональд Трамп стал кандидатом на пост президента от Республиканской партии. После заключения Майклом Коэном сделки со следствием президент США назвал его слабым человеком и лжецом. В понедельник он призвал суд вынести своего бывшему адвокату «всеобъемлющий и полноценный» приговор.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал студентам МГИМО подробности контактов Майкла Коэна с российскими властями и категорически опроверг предположение о влиянии Москвы на президента США Дональда Трампа. «Это было 6 или 7 января, мы получили на публичный адрес обращение, где Коэн писал, что хочет установить контакт с Сергеем Ивановым (занимал пост руководителя администрации президента РФ)», — сообщил Дмитрий Песков.

По словам господина Пескова, в письме Майкл Коэн рассказывал, что хочет наладить деловые контакты с Москвой, чтобы построить Trump Tower, и просил кого-нибудь из сотрудников администрации президента РФ, говорящих по-английски, связаться с ним по телефону.

«Мы получаем огромное количество аналогичных обращений — это инвесторы, предприниматели, журналисты из самых разных стран мира. Мы стараемся реагировать», — отметил пресс-секретарь президента. Он добавил, что в ответ на письмо американскому адвокату предложили выстраивать деловые связи на бизнес-форумах, так как «администрация президента дома не строит». Представитель Кремля заверил, что никаких других контактов с Коэном не было.

«Это на самом деле охота на ведьм, которых не существует» — так в целом охарактеризовал «российское расследование» спецпрокурора Мюллера пресс-секретарь президента России.

Марианна Беленькая