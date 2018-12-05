В Генштабе рассказали об ответе России в случае отмены ДРСМД

Шаги Вашингтона не останутся без ответа, добавил он.
По его словам, деятельность американских властей деструктивна и нацелена на «удержание своей доминирующей роли в мире и исключение других стран из конкурентной борьбы».
Именно в этих целях Вашингтон и его союзники принимают меры по сдерживанию России и дискредитации ее роли в международных делах, добавил Герасимов.
Кроме того, генерал вновь заявил о росте присутствия НАТО у российских границ.
«В восточноевропейских государствах увеличивается количество подразделений сил первоочередного задействования, строятся элементы противоракетной обороны, подготовлены передовые аэродромы, совершенствуется логистика трансграничных военных перевозок, создается система заблаговременного складирования вооружения и имущества», — сказал он.
Из-за этого, как отметил Герасимов, Россия предпринимает все необходимые ответные меры для обеспечения военной безопасности.
Так, например, у границ страны создали сплошное радиолокационное поле.
«Обеспечено гарантированное обнаружение баллистических ракет со всех ракетоопасных направлений и по любым типам траекторий их полета», — подчеркнул военный.
По словам генерала, сейчас упор в подготовке Вооруженных сил делается на противостоянии высокотехнологичному противнику, обладающему новейшим оружием и авиацией.
«Мы учим войска вести боевые действия <…> в условиях ведения им (противником. — Прим. ред.) всех видов разведки и радиоэлектронного воздействия, массированного применения авиации и высокоточного оружия», — заключил Герасимов.
Ранее Трамп объявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из ДРСМД, заключенного еще в 1987 году, по той причине, что Россия, по его словам, нарушает договоренности. В свою очередь, в российском МИД отметили, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа «Томагавк», что запрещено договором.
Накануне глава Госдепа Майк Помпео объявил Москве ультиматум, по которому «Россия должна в течение двух месяцев вернуться к выполнению Договора РСМД, иначе США приостановят свои обязательства по соглашению». В МИД возразили, подчеркнув, что Москва неукоснительно выполняет соглашение, и Вашингтону об этом известно.