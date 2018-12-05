В Генштабе рассказали об ответе России в случае отмены ДРСМД

Источник: AP 2018

Шаги Вашингтона не останутся без ответа, добавил он.

По его словам, деятельность американских властей деструктивна и нацелена на «удержание своей доминирующей роли в мире и исключение других стран из конкурентной борьбы».

Именно в этих целях Вашингтон и его союзники принимают меры по сдерживанию России и дискредитации ее роли в международных делах, добавил Герасимов.

Кроме того, генерал вновь заявил о росте присутствия НАТО у российских границ.

«В восточноевропейских государствах увеличивается количество подразделений сил первоочередного задействования, строятся элементы противоракетной обороны, подготовлены передовые аэродромы, совершенствуется логистика трансграничных военных перевозок, создается система заблаговременного складирования вооружения и имущества», — сказал он.

Из-за этого, как отметил Герасимов, Россия предпринимает все необходимые ответные меры для обеспечения военной безопасности.

Так, например, у границ страны создали сплошное радиолокационное поле.

«Обеспечено гарантированное обнаружение баллистических ракет со всех ракетоопасных направлений и по любым типам траекторий их полета», — подчеркнул военный.

По словам генерала, сейчас упор в подготовке Вооруженных сил делается на противостоянии высокотехнологичному противнику, обладающему новейшим оружием и авиацией.

«Мы учим войска вести боевые действия <…> в условиях ведения им (противником. — Прим. ред.) всех видов разведки и радиоэлектронного воздействия, массированного применения авиации и высокоточного оружия», — заключил Герасимов.

Новость НАТО клеймит Азовом

Договор о ракетах

Ранее Трамп объявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из ДРСМД, заключенного еще в 1987 году, по той причине, что Россия, по его словам, нарушает договоренности. В свою очередь, в российском МИД отметили, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа «Томагавк», что запрещено договором.