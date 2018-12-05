Порошенко назвал дату Объединительного собора украинских церквей

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«Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и выбрать председателя, состоится 15 декабря 2018 года в (киевском Соборе. — RNS) Святой Софии, которая на протяжении веков была центром украинской религиозной жизни», — говорится в Twitter украинского президента.

По словам Порошенко, Константинопольский патриарх Варфоломей уже подписал письма с приглашениями иерархам Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата и иерархам УПЦ Московского патриархата.

Украинский президент добавил, что «Московский патриархат не будет диктовать условия» Украине и определять, что является каноническим, а что нет. По мнению Порошенко, верующие должны сами выбрать, какую именно церковь они будут посещать. Он также заявил, что Киев не даст Кремлю «разжечь межрелигиозный конфликт».

11 октября Петр Порошенко сообщил о принятии Константинопольским патриархатом положительного решения по вопросу предоставления Украинской православной церкви автокефалии. Впоследствии Священный синод РПЦ заявил о прекращении совместного служения с Константинополем и участии в структурах под его председательством.

29 ноября Синод Константинопольского патриархата по итогам заседания одобрил проект устава поместной церкви Украины. 4 декабря украинские «Вести» опубликовали основные девять пунктов устава «украинской автокефальной церкви», среди которых упоминается неразрывная связь Киева с Константинополем, в том числе утверждение последним статутов церковных единиц.