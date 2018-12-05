Захарова обвинила Украину в подготовке провокации на Донбассе

Источник: РИА "Новости"

«Введенное по инициативе [президента Украины Петра] Порошенко с 28 ноября военное положение в десяти областях Украины, в том числе в Донбассе, не только противоречит букве и духу Комплекса мер, но и несет в себе серьезнейшую угрозу возобновления боевых действий», — цитирует Захарову «Интерфакс». По ее оценке, «ударная группировка вооруженных сил Украины способна в любой момент развязать масштабные боевые действия вдоль всей линии соприкосновения».

Представитель МИДа обратила внимание, что в министерство поступает информация «о возможности осуществления украинскими силовиками провокаций с использованием, в том числе, химических отравляющих веществ».

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«Военное положение — это камуфляж, за которым режим Порошенко стремится замаскировать на Донбассе очередную провокацию. Причем все это, как мы предполагаем, будет подаваться как некие очевидные свидетельства так называемой “российской агрессии”», — рассказала Захарова.

Сегодня начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Россия с августа наращивает военное присутствие на российско-украинской границе, и оценил «военную угрозу» со стороны России как наибольшую с момента присоединения Крыма в 2014 г. «Очень сложно предсказать, когда ему [агрессору] вздумается начать активные боевые действия против Украины», — заявил Муженко.

Порошенко после одобрения Верховной радой указа о военном положении заявил, что «количество танков на базах, которые расположены вдоль нашей границы, выросло в три раза».

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