«Риторика больного доктора»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Госдепартамент США обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы на Украине, а также пригрозил ей «последствиями и болью», если она не отпустит задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе моряков. В качестве наказания Москвы Госдеп призвал Евросоюз отказаться от проекта «Северный поток-2». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила угрозы США с риторикой «обезумевшего доктора».

«Мы видим значительный рост уже на очень высоком уровне российского вмешательства на Украине… Как вы знаете, Государственный департамент оказал большую практическую поддержку украинцам. Наше представительство там очень активно, мы также нацелены на большую помощь по повышению кибербезопасности Украины», — цитирует «РИА Новости» стенограмму выступления неназванного высокопоставленного чиновника, которую распространила пресс-служба Госдепартамента. В одном из фрагментов выступления чиновник называет себя сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнерству. С американской стороны эту комиссию возглавляет госсекретарь Майк Помпео, с украинской — глава МИДа Павел Климкин.

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В конце ноября о попытках Москвы повлиять на будущие украинские президентские и парламентские выборы заявлял президент Украины Петр Порошенко. «Важные выборы состоятся в следующем году и в Украине — президентские, парламентские. И очень важно не дать России повлиять на эти выборы. Мы видим уже сейчас многочисленные попытки», — сказал он на специальном брифинге, который транслировали украинские телеканалы. Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года, парламентские должны пройти осенью.

В стенограмме выступления представитель Госдепартамента угрожает России серьезными последствиями, если она не отпустит украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе.

«Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем».

«Я думаю, что это наше постоянное послание россиянам по всем направлениям относительно различных форм агрессивного поведения, и это не будет исключением», — говорится в тексте. В нем также повторяется позиция США, что инцидент в проливе — это «акт агрессии» и «явная военная эскалация и нарушение международного права и свободы судоходства».

В качестве первого последствия для России высокопоставленный дипломат призвал Евросоюз отказаться от проекта «Северный поток-2». «Керченский инцидент должен стать свидетельством для всех европейских партнеров, что строительство “Северного потока-2” является плохой идеей, это стало очевидным», — заявил он. По его мнению, создание дополнительной газовой инфраструктуры в обход Украины снижает возможности «сдерживания российской агрессии». Представитель Госдепа рассказал, что вопрос о строительстве газопровода обсуждался с Германией и ее политики стали больше прислушиваться к Вашингтону в вопросе строительства «Северного потока-2» после керченского инцидента.

В России считают события в Керченском проливе провокацией украинской стороны. «Если высокопоставленный представитель Госдепартамента США полагает, что Россию можно напугать, побудив действовать вопреки своему законодательству, то тем самым обнаруживает полное незнание нашей страны. Грустно, но, похоже, что специалисты по России в США совсем перевелись», — приводит заявление сенатора Франца Клинцевича его пресс-служба. По его словам, «судьбу нарушителей российской границы, выполнявших преступный приказ Киева, определит суд».

Все это немного уже похоже, заявления такого рода, а их из Вашингтона приходит немало, они похожи на риторику обезумевшего доктора. Такой хирург — зло: последствия, боль. Действия, которые направлены на ухудшение, а не на улучшение. Это какой-то сценарий для фильма ужасов, я бы так это охарактеризовала. Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Мария Захарова также не оставила без внимания прозвучавшие накануне слова специального представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера о возможном усилении санкций в отношении РФ или введении новых из-за захвата украинских моряков и кораблей. «Курт Волкер — это человек, который должен, как записано у него в мандате, в его документах, заниматься, как мы понимаем, содействием урегулированию ситуации на Украине. Это его непосредственное досье. Складывается ощущение, что в его мандате написано, что он должен заниматься усугублением ситуации на Украине и в регионе в целом. Все его заявления, интервью, статьи настолько не соответствуют дипломатической практике, настолько далеки от той задачи, которая официально была объявлена — а именно урегулирование ситуации на Украине — что просто диву даешься», — сказала Мария Захарова.

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Впрочем, Курт Волкер не единственный американский чиновник, который говорит о новых санкциях в отношении России. «Надеюсь, что украинские моряки будут отпущены, иначе это может привести к тому, что на Россию могут быть наложены дополнительные санкции», — заявил в конце ноября председатель комитета по международным делам Палаты представителей Эд Ройс.

Со своей стороны исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон в беседе с российскими журналистами отметил, что «российская агрессия в Черном море и Керченском проливе» — «одна из главных проблем, беспокоящих сегодня» Госдеп. «Президент (США.— “Ъ”) хочет улучшить отношения с Россией. Но для этого нужен реальный прогресс по Украине», — пояснил господин Робинсон, добавив, что вместо этого США видят «нелегальное задержание судов, блокирование движения через Керченский пролив, таран украинских судов, арест и задержание членов экипажа, которых затем показывают по телевидению, привлекают их к уголовной ответственности».

«Если Россия заинтересована в улучшении отношений с США, в первую очередь ей нужно прекратить эту агрессию», — объяснил представитель Госдепа:

«В конце концов это вредит исключительно России и ее интересам, потому что она изолирует себя и выглядит как страна, которая не соблюдает свои международные обязательства, не соблюдает международное право и, повторюсь, ведет себя агрессивно».

По мнению вице-президента Фонда Карнеги Эндрю Вайса, главная задача всех сторон конфликта сейчас — «работать над тем, чтобы снизить уровень напряженности и риск военного столкновения между сторонами». По его словам, «керченский инцидент» — лишь «одно проявление» затянувшегося конфликта, и «работать без осознания того, что возможность вооруженного конфликта между Украиной и Россией до сих пор есть, — не в интересах России и США».

Марианна Беленькая; Екатерина Мареева, Вашингтон