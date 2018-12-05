Власти ХМАО разработают новый герб региона без «мужика в трусах»

Издание отмечает, что прототип герба ХМАО был представлен в мае 2017 года, на нем был изображен мужчина, одетый лишь набедренную повязку, с дубиной и повязкой на голове. В народе его прозвали «мужиком в трусах».
За первый набросок художнику заплатили около 300 тыс. руб. Сейчас к работе подключают научный редакционный совет «Югры многовековой», параллельно рассматривается вариант привлечения новых авторов и художников — тоже из геральдического совета, это может значительно увеличить стоимость работ.
Новый вариант герба будет разработан в ближайшие месяцы.