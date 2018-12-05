Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп требует объяснений от Киева из-за провокаций в Азове
При покупке ОСАГО будет ждать сюрприз (для некоторых неприятный)
Киркоров устроил грандиозный праздник в честь 7-летия дочки (фото)
Киркоров, Басков, поросята: как прошли съемки «Песни года 2018»
Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье
Убивают любогоСамые враждебные народы планеты
СМИ: Россия нанесет ответный удар после отмены встречи на G20
Расстрел солдат в Краснодаре был ранее спланирован
Звезда Comedy Woman сыграла Золушку в новогоднем шоу
Волкова рассказала, как сериал «Воронины» оставил ее без работы
Интриги КХЛ: «Салават» прервет засуху, поможет худшая оборона
Мимолетный Роман. Почему Еременко оказался не нужен «Спартаку»
Умер актер Виталий Ендовицкий
Россияне потребовали у Путина отставки губернатора
Врач, считающий себя звездой, выгнал из больницы Харатьяна - СМИ
Тимошенко сказала, что делать с бегущими из страны
Жена Пескова подтвердила информацию о ее новом бизнесе в Крыму
Ситуация вокруг "Северного потока-2" накалилась
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
14:31 (мск), источник: RNS

Власти ХМАО разработают новый герб региона без «мужика в трусах»

В ХМАО власти решили разработать новый герб для региона, после того как предыдущий прототип не выдержал общественной критики, пишет URA.RU со ссылкой на источник в югорском правительстве.

Наверх
Источник: Правительство ХМАО-Югры

Издание отмечает, что прототип герба ХМАО был представлен в мае 2017 года, на нем был изображен мужчина, одетый лишь набедренную повязку, с дубиной и повязкой на голове. В народе его прозвали «мужиком в трусах».

За первый набросок художнику заплатили около 300 тыс. руб. Сейчас к работе подключают научный редакционный совет «Югры многовековой», параллельно рассматривается вариант привлечения новых авторов и художников — тоже из геральдического совета, это может значительно увеличить стоимость работ.

Новый вариант герба будет разработан в ближайшие месяцы.

 Трамп прокомментировал инцидент в Черном море с украинскими кораблями
Кашпировский потребовал взыскать с ВГТРК 1 млн рублей за высказывания Невзорова
Путин объяснил, почему он не принимает звонки Порошенко
Словакия заподозрила российского дипломата в шпионаже
Убивают любого. Какие народы самые враждебные на планете?
«Тарифный человек» Трамп обрушил фондовые рынки
Генштаб рассказал о новых целях для ракет после разрыва ДРСМД
Путин вручил премию «Доброволец России — 2018»
Спорт
Неудавшийся мальчишник: Овечкин «проигрался» в Вегасе "Вашингтон" Александра Овечкина потерпел неожиданное поражение от команды, которую одолел в финале Кубка Стэнли сезона-2017/18
Hi-Tech
Samsung «засветила» прототип 5G смартфона с боковым вырезом Секретный Samsung и 5G сети уже в начале 2019
Авто
В России вскоре могут отменить «бесплатные 20 км/ч» В ближайшее время чиновники планируют отказаться от практики нештрафуемого превышения скорости на 20 км/ч
Кино
10-летняя дочь Алсу готовится участвовать в шоу «Голос. Дети» Певица сообщила, что будет болеть за Микеллу в новом сезоне проекта
Недвижимость
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Каждую десятую российскую новостройку назвали дефолтной
Квартиры в московских хрущевках под снос рекордно подорожали
Дети
Елизавета Боярская стала мамой во второй раз Актриса родила сына.
Леди
5 причесок, которые сильно портят волосы Красота требует жертв? Возможно, но не в том случае, когда жертвой становятся твои волосы
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь