Путин объяснил отказ от общения с Порошенко
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что он не реагирует на попытки Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его «нехитрых комбинациях».
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что он не реагирует на попытки Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его «нехитрых комбинациях».
Так российский лидер ответил на вопрос журналистов, почему в Москве не согласились пообщаться с украинским президентом.
По его словам, Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.
В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах.
Владимир Путин назвал произошедшее заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.
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