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14:32 (мск), источник: РИА Новости

Путин объяснил отказ от общения с Порошенко

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что он не реагирует на попытки Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его «нехитрых комбинациях».

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Источник: РИА Новости

Так российский лидер ответил на вопрос журналистов, почему в Москве не согласились пообщаться с украинским президентом.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать <...>. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — пояснил Путин.

По его словам, Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».

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Порошенко ввел военное положение

Чем это грозит России и украинцам?

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах.

Владимир Путин назвал произошедшее заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.

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Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

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