Путин заявил об отсутствии доказательств нарушения Россией договора о РСМД

Источник: AP 2018

Так он ответил на заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Вашингтон приостановит обязательства по договору через 60 дней, если Москва не вернется к его соблюдению.

«Заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать», — цитирует Путина «Интерфакс».

Самое главное обоснование — это то, что мы что-то нарушаем. При этом как обычно никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется. Владимир Путин президент РФ

Путин заявил, что в случае появления ракет средней дальности у США их создаст и Россия. «Многие другие страны — их там уже с десяток, наверное — такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать», — сказал президент журналистам.

Новость В Генштабе рассказали об ответе России в случае отмены ДРСМД

Накануне Помпео на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел НАТО заявил, что США начнут процедуру выхода из ДРСМД, если Россия не будет соблюдать договор в «полном и поддающемся проверке» порядке. Сегодня представитель МИД Мария Захарова заявила, что обвинения США «беспочвенные, ничем не подкрепленные», а их доказательств так и не предъявлено. Тем не менее МИД России заявил, что готов к диалогу с США по ДРСМД, но без ультиматумов.