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15:23 (мск), источник: Ведомости

Путин заявил об отсутствии доказательств нарушения Россией договора о РСМД

США не предоставили доказательств якобы нарушений Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил сегодня президент России Владимир Путин.

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Источник: AP 2018

Так он ответил на заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Вашингтон приостановит обязательства по договору через 60 дней, если Москва не вернется к его соблюдению.

«Заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать», — цитирует Путина «Интерфакс».

Самое главное обоснование — это то, что мы что-то нарушаем. При этом как обычно никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется.
Владимир Путин
президент РФ

Путин заявил, что в случае появления ракет средней дальности у США их создаст и Россия. «Многие другие страны — их там уже с десяток, наверное — такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать», — сказал президент журналистам.

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Накануне Помпео на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел НАТО заявил, что США начнут процедуру выхода из ДРСМД, если Россия не будет соблюдать договор в «полном и поддающемся проверке» порядке. Сегодня представитель МИД Мария Захарова заявила, что обвинения США «беспочвенные, ничем не подкрепленные», а их доказательств так и не предъявлено. Тем не менее МИД России заявил, что готов к диалогу с США по ДРСМД, но без ультиматумов.

О выходе США из Договора о РСМД президент США Дональд Трамп объявил 20 октября. По его словам, это обусловлен тем, что договор устарел как двухсторонний, а, кроме того, Россия его нарушает. Договор о РСМД от 1987 г. запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. Претензии США относятся к крылатой ракете наземного базирования 9М729 для комплекса «Искандер» — аналоге ракет «Калибр» для флота.

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Следите за развитием темы «Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.»
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