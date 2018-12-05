Путин заявил об отсутствии доказательств нарушения Россией договора о РСМД
США не предоставили доказательств якобы нарушений Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил сегодня президент России Владимир Путин.
США не предоставили доказательств якобы нарушений Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил сегодня президент России Владимир Путин.
Так он ответил на заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Вашингтон приостановит обязательства по договору через 60 дней, если Москва не вернется к его соблюдению.
«Заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала
Самое главное обоснование — это то, что мы
что-тонарушаем. При этом как обычно никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется.
Путин заявил, что в случае появления ракет средней дальности у США их создаст и Россия. «Многие другие страны — их там уже с десяток, наверное — такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать», — сказал президент журналистам.
Накануне Помпео на
О выходе США из Договора о РСМД президент США Дональд Трамп объявил 20 октября. По его словам, это обусловлен тем, что договор устарел как двухсторонний, а, кроме того, Россия его нарушает. Договор о РСМД от 1987 г. запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. Претензии США относятся к крылатой ракете наземного базирования 9М729 для комплекса «Искандер» — аналоге ракет «Калибр» для флота.