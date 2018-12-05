Володин заявил, что в Европе не место таким диктаторам, как Порошенко

Источник: РИА "Новости"

«Таким диктаторам (Порошенко) не место в Европе, и такими методами нельзя бороться за власть», — сказал Володин журналистам, комментируя ситуацию на Украине на фоне событий в Керченском проливе.

«В погоне за сохранением личной власти он (Порошенко — ИФ), фактически, мир ставит на грань войны, а вот нужно ли это европейцам, нужно ли это государствам Европы, необходимо еще раз обсудить», — добавил спикер Госдумы.

Отвечая на вопрос иностранного журналиста об отношении к произошедшему в Керченском проливе и к призывам освободить задержанных украинских моряков, Володин отметил: «по нашему мнению, это провокация, которая ставит целью сохранение личной власти президента Украины».

«Учитывая, что шансов легитимно быть избранным у него (Порошенко) нет, сегодня его рейтинги настолько малы, что он не входит даже в тройку популярных политиков Украины, он делает все, чтобы сохранить личную власть», — сказал Володин.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы». Украинские моряки арестованы.

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