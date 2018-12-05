Киев выплатит задержанным украинским морякам по $3500

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Теперь минобороны Украины должно представить список моряков, после чего найдут их родственников или законных представителей, которые получат финансовую помощь, уточняет агентство. Эти средства должны быть использованы на защиту украинских моряков, пояснил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш. Например, на правовую помощь, доставку корреспонденции и другое, объяснил он.

Российские пограничники задержали три военных корабля Украины в Керченском проливе 25 ноября. Украинские власти заявили, что они совершали плановый переход из порта Одессы в Мариуполь, о чем сообщалось заранее. По версии ФСБ, сообщения о перемещении кораблей не было, они пересекли российскую границу незаконно.

На борту задержанных кораблей находилось 24 украинских моряках. Сейчас они находятся под арестом в России. Им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы (ч. 3 ст. 322 УК РФ), морякам грозит до шести лет лишения свободы.