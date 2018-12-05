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18:04 (мск), источник: Ведомости

Киев выплатит задержанным украинским морякам по $3500

Украинское правительство приняло решение о выплате финансовой помощи арестованным в России морякам, каждый из них получит по 100 000 гривен (около $3500). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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Теперь минобороны Украины должно представить список моряков, после чего найдут их родственников или законных представителей, которые получат финансовую помощь, уточняет агентство. Эти средства должны быть использованы на защиту украинских моряков, пояснил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш. Например, на правовую помощь, доставку корреспонденции и другое, объяснил он.

Российские пограничники задержали три военных корабля Украины в Керченском проливе 25 ноября. Украинские власти заявили, что они совершали плановый переход из порта Одессы в Мариуполь, о чем сообщалось заранее. По версии ФСБ, сообщения о перемещении кораблей не было, они пересекли российскую границу незаконно.

На борту задержанных кораблей находилось 24 украинских моряках. Сейчас они находятся под арестом в России. Им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы (ч. 3 ст. 322 УК РФ), морякам грозит до шести лет лишения свободы.

Справка
Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
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