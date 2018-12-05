Великобритания меняет правила подачи документов на визу

В начале 2019 года туристы, подающие заявления онлайн, смогут воспользоваться новой услугой визового центра TLS Connect. Появится возможность забронировать время подачи в удобном визовом центре, удаленно отсканировать и загрузить все сопровождающие документы и оформить любые дополнительные услуги, которые необходимы.

Кроме того, в ближайшие месяцы во всех странах будет приостановлено функционирование сайта Visa4UK, все заявления на получение визы могут быть оформлены здесь. Это касается виз на обучение, работу и туризм или транзит. В России функционирование сайта Visa4UK приостановлено.