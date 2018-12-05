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22:08 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Пост в соцсети займет 25 суток

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) подверг критике принятое в среду решение Тверского районного суда Москвы об аресте на 25 суток 77-летнего председателя правозащитного движения «За права человека» Льва Пономарева. Господин Пономарев признан виновным в повторном нарушении порядка проведения массового мероприятия перед акцией «За наших и ваших детей» 28 октября на Лубянке. Глава СПЧ Михаил Федотов выразил надежду, что Мосгорсуд в апелляционном порядке изменит это решение.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Глава СПЧ Михаил Федотов от имени совета выразил возмущение решением суда отправить 77-летнего правозащитника Льва Пономарева на 25 суток под арест. «Мы в совете надеемся на то, что Мосгорсуд пересмотрит это необъяснимое решение», — заявил господин Федотов. Он отметил, что суд, конечно, может назначить любое наказание в пределах санкции статьи КоАП РФ, «но любой здравомыслящий человек понимает, что закон на то и дает очень широкий диапазон в наказаниях, чтобы индивидуализировать его с учетом личности человека, его возраста, состояния здоровья и реальной общественной опасности содеянного».

«В данном случае, убежден, суд мог ограничиться штрафом», — сообщил господин Федотов.

«Своим решением Тверской суд ставит под угрозу жизнь и здоровье Льва Пономарева, нарушая его конституционные права», — добавила член СПЧ журналист Екатерина Винокурова.

Напомним, в среду Тверской районный суд Москвы рассмотрел дело в отношении председателя правозащитного движения «За права человека» Льва Пономарева, признав его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий). Наказание по ней — штраф от 150 до 300 тыс. руб. либо арест до 30 суток. Господину Пономареву вменялась публикация поста в соцсети с призывом участвовать в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», которая состоялась 28 октября на Лубянской площади. Фигуранты обоих дел — молодые люди, которые обвиняются в создании террористического и экстремистского сообществ.

Акция не была согласована, она проходила в нескольких городах России, задержаны порядка 40 человек.

«Летом этого года Лев Пономарев был задержан у Генпрокуратуры, где проводил одиночный пикет с требованием изменить меру пресечения 19-летней Марии Дубовик и 18-летней Анне Павликовой, которые тогда находились в СИЗО по делу “Нового величия”. Он был признан виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП. И в итоге сейчас нарушение оказалось повторным», — пояснила «Ъ» общественный защитник господина Пономарева Ирина Яценко. По ее словам, решение суда будет обжаловано.

Как считают коллеги господина Пономарева, длительный арест может быть связан с нежеланием мэрии согласовывать митинг против насилия на Пушкинской площади 16 декабря, инициатором которого является правозащитник.

«Повторное привлечение к административной ответственности в течение года означает, что человек не может выступать заявителем акций. И этот арест может быть использован как формальный повод для отказа в согласовании», — говорит госпожа Яценко. Она напомнила, что последний раз господин Пономарев оказывался под арестом в декабре 2015 года, когда был отправлен в изолятор на двое суток за пикеты в День конституции.

Международная правозащитная организация Amnesty International выступила с призывом немедленно освободить господина Пономарева. «Лев Пономарев является одним из столпов правозащитного движения в России. Арестом человека, который посвятил всю жизнь защите прав человека, российские власти продемонстрировали свое презрение к этим правам», — заявила Наталья Звягина, директор представительства Amnesty International в России.

Анастасия Курилова

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