Пост в соцсети займет 25 суток

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Глава СПЧ Михаил Федотов от имени совета выразил возмущение решением суда отправить 77-летнего правозащитника Льва Пономарева на 25 суток под арест. «Мы в совете надеемся на то, что Мосгорсуд пересмотрит это необъяснимое решение», — заявил господин Федотов. Он отметил, что суд, конечно, может назначить любое наказание в пределах санкции статьи КоАП РФ, «но любой здравомыслящий человек понимает, что закон на то и дает очень широкий диапазон в наказаниях, чтобы индивидуализировать его с учетом личности человека, его возраста, состояния здоровья и реальной общественной опасности содеянного».

«В данном случае, убежден, суд мог ограничиться штрафом», — сообщил господин Федотов.

«Своим решением Тверской суд ставит под угрозу жизнь и здоровье Льва Пономарева, нарушая его конституционные права», — добавила член СПЧ журналист Екатерина Винокурова.



Напомним, в среду Тверской районный суд Москвы рассмотрел дело в отношении председателя правозащитного движения «За права человека» Льва Пономарева, признав его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий). Наказание по ней — штраф от 150 до 300 тыс. руб. либо арест до 30 суток. Господину Пономареву вменялась публикация поста в соцсети с призывом участвовать в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», которая состоялась 28 октября на Лубянской площади. Фигуранты обоих дел — молодые люди, которые обвиняются в создании террористического и экстремистского сообществ.

Акция не была согласована, она проходила в нескольких городах России, задержаны порядка 40 человек.

«Летом этого года Лев Пономарев был задержан у Генпрокуратуры, где проводил одиночный пикет с требованием изменить меру пресечения 19-летней Марии Дубовик и 18-летней Анне Павликовой, которые тогда находились в СИЗО по делу “Нового величия”. Он был признан виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП. И в итоге сейчас нарушение оказалось повторным», — пояснила «Ъ» общественный защитник господина Пономарева Ирина Яценко. По ее словам, решение суда будет обжаловано.

Как считают коллеги господина Пономарева, длительный арест может быть связан с нежеланием мэрии согласовывать митинг против насилия на Пушкинской площади 16 декабря, инициатором которого является правозащитник.