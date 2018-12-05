США рассматривают ряд опций, чтобы остановить «Северный поток-2»

Источник: AP 2018

«Итак, большое количество санкций против россиян уже имеет место. И будет больше. Президент постоянно повторяет, что Германия должна отменить проект газопровода “Северный поток-2”. Мы смотрим на целый спектр опций, которые мы могли бы предпринять в этом направлении», — сказал Болтон.

Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил в ходе общения с журналистами, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы РФ должен заставить ЕС отказаться от «Северного потока-2». Ранее МИД ФРГ уже комментировал, что инцидент в Чёрном море не изменил отношения Берлина к строительству этого газопровода.

Представитель Госдепа добавил, что вопрос о строительстве газопровода обсуждался с немецкими политиками, которые после инцидента в Черном море стали более отзывчивыми на призывы США по «Северному потоку-2», поскольку, по его словам, произошедшее «срезонировало с общественным мнением в Германии».

Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, поддерживает «Северный поток-2». Глава МИД ФРГ Хайко Маас после инцидента в Керченском проливе заявил, что «Северный поток-2» — коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.