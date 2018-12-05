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5 декабря, источник: РИА Новости

США рассматривают ряд опций, чтобы остановить «Северный поток-2»

ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты рассматривают целый спектр действий, чтобы остановить строительство трубопровода «Северный поток-2», заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в рамках конференции, которая проводилась газетой Wall Street Journal (запись общения с Болтоном опубликовал телеканал C-Span).

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Источник: AP 2018

«Итак, большое количество санкций против россиян уже имеет место. И будет больше. Президент постоянно повторяет, что Германия должна отменить проект газопровода “Северный поток-2”. Мы смотрим на целый спектр опций, которые мы могли бы предпринять в этом направлении», — сказал Болтон.

Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил в ходе общения с журналистами, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы РФ должен заставить ЕС отказаться от «Северного потока-2». Ранее МИД ФРГ уже комментировал, что инцидент в Чёрном море не изменил отношения Берлина к строительству этого газопровода.

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«Северный поток-2» испытывает Европу на политическое мужество

Представитель Госдепа добавил, что вопрос о строительстве газопровода обсуждался с немецкими политиками, которые после инцидента в Черном море стали более отзывчивыми на призывы США по «Северному потоку-2», поскольку, по его словам, произошедшее «срезонировало с общественным мнением в Германии».

Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, поддерживает «Северный поток-2». Глава МИД ФРГ Хайко Маас после инцидента в Керченском проливе заявил, что «Северный поток-2» — коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

Российская сторона неоднократно заявляла, что проект «Северный поток-2» является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

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