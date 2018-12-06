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00:12 (мск), источник: ТАСС

Арестованный правозащитник Лев Пономарев назвал условия в камере «пыточными»

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правозащитник Лев Пономарев, арестованный на 25 суток, назвал условия содержания в спецприемнике № 1 ГУ МВД РФ по Москве «пыточными». Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы Иван Мельников по итогам проверки спецприемника, куда в среду был доставлен Пономарев.

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Источник: РИА "Новости"

«Члены ОНК Москвы посетили сегодня спецприемник для административно задержанных, куда доставили 77-летнего правозащитника Льва Пономарева. В ходе беседы с членами комиссии он назвал условия содержания “пыточными”», — сказал Мельников. Ответственный секретарь ОНК пояснил, что речь в первую очередь идет о кроватях и матрасах, на которых невозможно лежать. «Пономарев показал нам койку и тонкий матрас, который проваливается сквозь планки кровати. И заявил, что на ней невозможно уснуть, все тело чувствует эти планки и болит, и сказал, что настоящая пытка, и условия в камере пыточные», — пояснил Мельников.

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Он отметил, что это заявление Пономарева о невозможности не только спать, но и просто лежать на этих кроватях, поддержали и в других камерах спецприемника, а также сокамерники самого правозащитника. Собеседник агентства добавил, что Пономарев содержится в многоместной камере, всего в ней 11 человек, и половина — ранее отбывавших сроки в местах лишения свободы за уголовные преступления.

«Сам Пономарев на такое соседство не жалуется, и даже консультирует некоторых по правовым вопросам, но мы дали рекомендацию руководству размещать арестованных за административные правонарушения отдельно от ранее судимых, а курящих от некурящих», — рассказал ответственный секретарь ОНК.

Члены комиссии выразили обеспокоенность состоянием здоровья Льва Пономарева. «В журнале проверяющих мы официально зафиксировали наше требование обеспечить медицинский контроль за Пономаревым, у него давление было повышенное — 150/100», — информировал Иван Мельников.

Он также сообщил, что представители спецприемника претензии к условиям содержания не приняли.

«Они заявили, что кровати и матрасы соответствуют нормативным требованиям, раздельное содержание судимых и несудимых не предусмотрено законодательством, а раздельное содержание курящих и некурящих предусмотрено “по возможности”, которой сейчас в спецприемнике нет», — рассказал ответственный секретарь ОНК.

Ранее в среду Тверской суд Москвы назначил 25 суток административного ареста Пономареву за призыв к участию в несогласованной акции «За наших и ваших детей», которая прошла возле здания ФСБ России на Лубянке 28 октября. Акция проводилась в поддержку фигурантов дела «Нового величия» и дела «Сети». Суд признал Пономарева виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение порядка проведения акции»).

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