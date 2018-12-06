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06:43 (мск), источник: Ведомости

Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз

Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg. МВД Великобритании объясняет это реформой, направленной на борьбу с отмыванием доходов и оргпреступностью.

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Источник: AP 2018

Уже поданные заявления на получение инвестиционных виз будут рассмотрены в штатном порядке, прием новых прекращается до последующих распоряжений, которые ожидаются в 2019 г. На сайте британского правительства указано, что выдача виз по программе Tier-1 уже не доступна.

Речь идет об упрощенной программе получения постоянного вида на жительство в Великобритании через пять, три или два года в обмен на инвестиции в экономику королевства размере 2,5 или 10 млн фунтов соответственно.

По данным МВД Великобритании, за последние 10 лет этой программой воспользовалось более 3000 человек, 60% которых были гражданами России и Китая.

Причем в 2014 г., после обострения конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма к России, спрос на британские инвестиционные визы среди россиян вырос почти на 70%.

«Мы не потерпим у себя людей, которые играют не по правилам», — отмечается в заявлении министра иммиграции Великобритании Кэролайн Ноукс. Разрабатываемые Лондоном новые правила «должны гарантировать, что только настоящие инвесторы, готовые поддерживать британский бизнес, смогут воспользоваться преимуществами британской иммиграционной системы».

Пересмотр системы выдачи инвестиционных виз был запущен британским правительством в марте этого года, после инцидента в Солсбери с отравлением нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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