Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз

Источник: AP 2018

Уже поданные заявления на получение инвестиционных виз будут рассмотрены в штатном порядке, прием новых прекращается до последующих распоряжений, которые ожидаются в 2019 г. На сайте британского правительства указано, что выдача виз по программе Tier-1 уже не доступна.

Речь идет об упрощенной программе получения постоянного вида на жительство в Великобритании через пять, три или два года в обмен на инвестиции в экономику королевства размере 2,5 или 10 млн фунтов соответственно.

По данным МВД Великобритании, за последние 10 лет этой программой воспользовалось более 3000 человек, 60% которых были гражданами России и Китая.

Причем в 2014 г., после обострения конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма к России, спрос на британские инвестиционные визы среди россиян вырос почти на 70%.

«Мы не потерпим у себя людей, которые играют не по правилам», — отмечается в заявлении министра иммиграции Великобритании Кэролайн Ноукс. Разрабатываемые Лондоном новые правила «должны гарантировать, что только настоящие инвесторы, готовые поддерживать британский бизнес, смогут воспользоваться преимуществами британской иммиграционной системы».