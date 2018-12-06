Западные санкции не вызвали у россиян беспокойства

Источник: Reuters

Согласно данным опроса, 56% россиян не обеспокоены санкциями политического и экономического характера в отношении Москвы. В свою очередь, 43% респондентов испытывают беспокойство по данному поводу.

Социологи сообщили, что 79% респондентов считают необходимым для России налаживать отношения с США и другими странами Запада. 16% опрошенных полагают, что такой необходимости нет, отмечают в «Левада-центре».

Около трети россиян (31%), по данным социологического исследования, хорошо относятся к США, о противоположном отношении сообщили 57% респондентов. О позитивном отношении к ЕС сообщил каждый третий россиянин (36%), а о негативном отношении почти каждый второй (49%), отмечают в «Левада-центре».

В рамках исследования респондентам также был задан вопрос об отношении к Украине. О положительном отношении сообщили 28% опрошенных, а о негативном — 60% респондентов, отмечают в «Левада-центре». Каждый десятый (11%) россиянин затруднился дать ответ о своем нынешнем отношении к Украине, сообщили социологи.