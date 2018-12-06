Конституционный суд признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии
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Конституционный суд (КС) РФ аннулировал решение КС Ингушетии, отменившего 30 сентября соглашение о ратификации границы между Ингушетией и Чечней, а также закрепившей его закон Ингушетии. КС Ингушетии решил, что этот вопрос следовало решать на референдуме. Но КС РФ огласил сегодня постановление, которым признал, что КС Ингушетии был не правомочен проверять вступивший в силу договор между регионами, удовлетворив запрос главы Ингушетии
Согласно решению КС РФ, сложившиеся границы между субъектами могут быть изменены при передаче
Граница между Ингушетией и Чечней, необходимость определения которой вытекала еще из закона РФ 1992 года «Об образовании Ингушской Республики…», после преобразования
Иное позволяло бы населению муниципальных образований блокировать фиксацию границы между сопредельными субъектами РФ. Вопросы организации местного самоуправления КС счел вторичными по отношению к вопросам определения границ субъектов РФ.
Конституция РФ непосредственно не устанавливает, в каких случаях проведение субъектами референдума для решения вопросов, связанных с их территориальной организацией, является обязательным, говорится в решении. При этом конституция Ингушетии предусматривает учет мнения населения соответствующей территории только при изменении границ между субъектами РФ.
Отказался КС признать нарушением Конституции и отступление от процедуры принятия спорных актов парламентом Ингушетии, на чем настаивали оппозиционные депутаты. Закон «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» — специальный закон, содержащий всего две статьи, которыми данное соглашение утверждается и вводится в действие. В силу этого не предполагается ни изменение концепции законопроекта, ни внесение депутатами правок в текст, постановил КС РФ.
В итоге федеральный КС признал, что КС Республики Ингушетия неправомерно прекратил действие заключенного договора, восстановив действие оспоренной границы. Эта позиция полностью соответствует позиции руководителей Чечни и Ингушетии, а также выступавших 27 ноября в КС представителей президента и федеральных органов власти.
Анна Пушкарская,