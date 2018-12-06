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11:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Конституционный суд признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии

Запрос Юнус-Бека Евкурова удовлетворен.

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Источник: РИА "Новости"

Конституционный суд (КС) РФ аннулировал решение КС Ингушетии, отменившего 30 сентября соглашение о ратификации границы между Ингушетией и Чечней, а также закрепившей его закон Ингушетии. КС Ингушетии решил, что этот вопрос следовало решать на референдуме. Но КС РФ огласил сегодня постановление, которым признал, что КС Ингушетии был не правомочен проверять вступивший в силу договор между регионами, удовлетворив запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Он обратился в КС 8 ноября на фоне массовых протестных митингов в республике. Оппозиция расценивала обращение главы республики в КС России как провокацию и заявляла о намерении «всеми доступными средствами» добиваться денонсации соглашения с Чечней. Глава КС Ингушетии Аюп Гагиев 23 ноября отказался принять участие в деле: по его мнению, вопрос не может быть предметом рассмотрения КС РФ и относится к исключительной компетенции возглавляемого им суда. Однако КС РФ счел, что вопрос о границах между регионами к исключительному ведению региональных властей не относится.

Согласно решению КС РФ, сложившиеся границы между субъектами могут быть изменены при передаче какой-то части территории с их взаимного согласия и утверждены Советом федерации. Поскольку граница между двумя сопредельными субъектами отсутствовала, речь идет не об изменении принадлежности какой-либо территории, а об их установлении, признал КС, решив, что утверждение чечено-ингушской границы Советом федерации не требовалось.

Граница между Ингушетией и Чечней, необходимость определения которой вытекала еще из закона РФ 1992 года «Об образовании Ингушской Республики…», после преобразования Чечено-Ингушской Республики и до заключения соглашения от 26 сентября установлена не была. Это подтверждается и федеральным законом «О мерах по организации местного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике», в котором вопрос о границе между вновь образованными субъектами не затрагивался, говорится в решении КС РФ.

Органы власти субъекта РФ вправе создавать муниципальные образования в пределах своей территории. Пока границы Ингушетии не определены, не утверждены и границы муниципальных образований, сопредельных с Чечней, решил КС.
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Иное позволяло бы населению муниципальных образований блокировать фиксацию границы между сопредельными субъектами РФ. Вопросы организации местного самоуправления КС счел вторичными по отношению к вопросам определения границ субъектов РФ.

Конституция РФ непосредственно не устанавливает, в каких случаях проведение субъектами референдума для решения вопросов, связанных с их территориальной организацией, является обязательным, говорится в решении. При этом конституция Ингушетии предусматривает учет мнения населения соответствующей территории только при изменении границ между субъектами РФ. Каких-либо положений о проведении референдума при первичном решении вопроса о границе с другими субъектами РФ в ней не содержится, признал КС.

Оппозиция, напомним, утверждает, что фактически действовавшая граница была изменена. Но КС признал, что референдум для этого не требовался.
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Отказался КС признать нарушением Конституции и отступление от процедуры принятия спорных актов парламентом Ингушетии, на чем настаивали оппозиционные депутаты. Закон «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» — специальный закон, содержащий всего две статьи, которыми данное соглашение утверждается и вводится в действие. В силу этого не предполагается ни изменение концепции законопроекта, ни внесение депутатами правок в текст, постановил КС РФ.

В итоге федеральный КС признал, что КС Республики Ингушетия неправомерно прекратил действие заключенного договора, восстановив действие оспоренной границы. Эта позиция полностью соответствует позиции руководителей Чечни и Ингушетии, а также выступавших 27 ноября в КС представителей президента и федеральных органов власти.

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург

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