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12:09 (мск), источник: РИА Новости

Эсминец США следовал под контролем «Адмирала Трибуца» и самолетов

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эсминец ВМС США следовал под контролем большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и самолетов морской авиации, заявили в Минобороны.

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Источник: U.S. Navy

В ведомстве подчеркнули, что эсминец не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на сто километров.

«Если экипаж американского эсминца и “продемонстрировал” что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота», — отметил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В настоящее время, экипаж американского эсминца УРО McCampbell ВМС США «демонстрирует» свою отвагу на удалении более 400 километров от территориальных вод РФ в центральной части Японского моря.
Игорь Конашенков
генерал-майор, официальный представитель Минобороны

Накануне сообщалось, что ракетный эсминец McCampbell прошел в непосредственной близости от базы российского Тихоокеанского флота. В Вашингтоне заявили, что это было сделано, чтобы «бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран».

При этом в США заверили, что этот шаг не направлен против России и не связан с недавним инцидентом в Керченском проливе.

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