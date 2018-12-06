Эсминец США следовал под контролем «Адмирала Трибуца» и самолетов

Источник: U.S. Navy

В ведомстве подчеркнули, что эсминец не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на сто километров.

«Если экипаж американского эсминца и “продемонстрировал” что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота», — отметил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В настоящее время, экипаж американского эсминца УРО McCampbell ВМС США «демонстрирует» свою отвагу на удалении более 400 километров от территориальных вод РФ в центральной части Японского моря. Игорь Конашенков генерал-майор, официальный представитель Минобороны

Накануне сообщалось, что ракетный эсминец McCampbell прошел в непосредственной близости от базы российского Тихоокеанского флота. В Вашингтоне заявили, что это было сделано, чтобы «бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран».