Эсминец США следовал под контролем «Адмирала Трибуца» и самолетов
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эсминец ВМС США следовал под контролем большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и самолетов морской авиации, заявили в Минобороны.
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эсминец ВМС США следовал под контролем большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и самолетов морской авиации, заявили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что эсминец не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на сто километров.
«Если экипаж американского эсминца и “продемонстрировал”
В настоящее время, экипаж американского эсминца УРО McCampbell ВМС США «демонстрирует» свою отвагу на удалении более 400 километров от территориальных вод РФ в центральной части Японского моря.
Накануне сообщалось, что ракетный эсминец McCampbell прошел в непосредственной близости от базы российского Тихоокеанского флота. В Вашингтоне заявили, что это было сделано, чтобы «бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран».
При этом в США заверили, что этот шаг не направлен против России и не связан с недавним инцидентом в Керченском проливе.