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12:48 (мск), источник: Интерфакс

Медведев назвал повышение пенсионного возраста самым трудным решением за 10 лет

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста в России самым трудным за последнее десятилетие и сообщил, что оно рассчитано на длительную перспективу.

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Источник: РИА "Новости"

«Очевидно, что это было трудное решение. Скажем прямо, это было самым трудным решением власти за последнее десятилетие. Изначально все понимали, кто был причастен к подготовке, выработке решения, что такого рода решения не добавляют власти популярности», — сказал Медведев в четверг в интервью телеканалам.

При этом, подчеркнул глава правительства РФ, «это выстраданное решение».

Говоря о сроках действия принятых решений по пенсионной реформе в России, Медведев сказал:

Мы с вами понимаем, что такие решения не могут пересматриваться часто. Напомню, что предыдущие решения на эту тему принимались, условно, 70 лет назад.
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Конкретизируя решение о повышении пенсионного возраста, премьер подчеркнул, что «и это решение рассчитано на длительную перспективу, несмотря на то, что мы очень довольны тем, что продолжительность жизни в нашей стране, как и во всем мире, растет, и это главный синтетический показатель развития нашего государства».

Премьер напомнил, что тот вариант пенсионной реформы, который был подготовлен правительством РФ, «был достаточно простым и во многом вызвал очень жесткую дискуссию». «Мы понимали, что этот вариант должен быть доработан. И такая доработка велась. Ключевые предложения были сделаны президентом России 29 августа, “Единая Россия” к этому, кстати, подключилась и некоторые другие фракции (Госдумы) тоже здесь помогали. В результате был выработан компромиссный пакет», — подчеркнул Медведев.

По его словам, уже принятые решения не означают, что не нужно думать о будущем. «Я совсем недавно встречался с представителями организации инвалидов. Они говорят — знаете, хорошо бы подумать о том, чтобы мы не теряли часть заработка, когда мы выходим на пенсию, но продолжаем работать. Это все-таки особая категория людей и для них труд, это всегда, если хотите, подвиг. И я дал поручение этот вопрос проработать», — пояснил Медведев.

Он заявил, что совершенствование пенсионной системы будет продолжено, однако базовые условия приняты:

Естественно, совершенствование законодательства (в сфере пенсионной системы — ИФ), оно должно продолжиться. Но базовые условия одобрены, они приняты и они начинают действовать с теми сроками, которые конечно, предусмотрены в законе.

В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Однако после того, как во многих российских городах прошли митинги против реформы, президент РФ Владимир Путин предложил смягчить законопроект о реформе.

3 октября президент РФ подписал пакет законов, предусматривающий, в частности, поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и до 60 для женщин. Повышение будет происходить ежегодно на один год в течение переходного периода с 2019 года по 2023 год.

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Источник:©РИА "Новости"
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Источник трансляции: ТАСС
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