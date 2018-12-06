Рамзан Кадыров: «Кавказ и Россию в целом нужно объединять, а не возводить посты»
Регионы Северного Кавказа должны отказаться от
Регионы Северного Кавказа должны отказаться от
Кадыров пишет, что от постов между республиками «пользы практически нет». «Против бандитов? Но они проедут по любым другим дорогам. Однако, находясь в одном государстве и в одном округе люди и транспорт вынуждены тратить время на прохождение через посты», — объяснил свою позицию политик.
Кадыров написал, что предложение об объединении Кавказа и России он высказал на Форуме СМИ Северного Кавказа и попросил глав всех регионов «решить вопрос».
«Все согласились! Будем решать», — пообещал Кадыров.