Рамзан Кадыров: «Кавказ и Россию в целом нужно объединять, а не возводить посты»

Кадыров пишет, что от постов между республиками «пользы практически нет». «Против бандитов? Но они проедут по любым другим дорогам. Однако, находясь в одном государстве и в одном округе люди и транспорт вынуждены тратить время на прохождение через посты», — объяснил свою позицию политик.