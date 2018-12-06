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13:36 (мск), источник: RTVi

Рамзан Кадыров: «Кавказ и Россию в целом нужно объединять, а не возводить посты»

Регионы Северного Кавказа должны отказаться от блок-постов на административных границах, а Кавказ и Россию «в целом нужно объединять, а не возводить посты». Такое мнение у себя в телеграм-канале высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Кадыров пишет, что от постов между республиками «пользы практически нет». «Против бандитов? Но они проедут по любым другим дорогам. Однако, находясь в одном государстве и в одном округе люди и транспорт вынуждены тратить время на прохождение через посты», — объяснил свою позицию политик.

Кадыров написал, что предложение об объединении Кавказа и России он высказал на Форуме СМИ Северного Кавказа и попросил глав всех регионов «решить вопрос».

«Все согласились! Будем решать», — пообещал Кадыров.

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